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Мякяряйнен назвала головних суперників Йоганнеса Бо у новому сезоні

Олег Дідух — 25 листопада 2024, 19:47
Мякяряйнен назвала головних суперників Йоганнеса Бо у новому сезоні
Кайса Мякяряйнен
instagram.com/kaisamakarainen

Легендарна фінська ексбіатлоністка Кайса Мякяряйнен заявила, що головними суперниками Йоганнеса Бо у новому сезоні будуть його партнера по збірній Норвегії.

41-річну фінку цитує пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Основні конкуренти Йоганнеса – інші норвежці. За підсумками змагань у Шушені він не потрапив до трійки лідерів, але йому зараз і не обов’язково бути у формі.

Отримати місце в збірних на Кубок світу або Кубок IBU – складне завдання, так що це інші спортсмени повинні бути в хорошій формі, щоб пробитися. Місце Йоганнеса у безпеці, тому він може дозволити собі такий підхід. Я робила так само: завжди тренувалася аж до початку сезону Кубка світу і ніколи не була на піку в середині листопада", – заявила Мякяряйнен.

Новий сезон Кубку світу стартує вже 30 листопада у фінському Контіолахті.

Раніше відомий німецький ексбіатлоніст Бенедікт Долль натякнув на повернення в спорт.

Йоганнес Бо Кубок світу з біатлону Кайса Мякяряйнен

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