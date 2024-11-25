Мякяряйнен назвала головних суперників Йоганнеса Бо у новому сезоні
Легендарна фінська ексбіатлоністка Кайса Мякяряйнен заявила, що головними суперниками Йоганнеса Бо у новому сезоні будуть його партнера по збірній Норвегії.
41-річну фінку цитує пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
"Основні конкуренти Йоганнеса – інші норвежці. За підсумками змагань у Шушені він не потрапив до трійки лідерів, але йому зараз і не обов’язково бути у формі.
Отримати місце в збірних на Кубок світу або Кубок IBU – складне завдання, так що це інші спортсмени повинні бути в хорошій формі, щоб пробитися. Місце Йоганнеса у безпеці, тому він може дозволити собі такий підхід. Я робила так само: завжди тренувалася аж до початку сезону Кубка світу і ніколи не була на піку в середині листопада", – заявила Мякяряйнен.
Новий сезон Кубку світу стартує вже 30 листопада у фінському Контіолахті.
Раніше відомий німецький ексбіатлоніст Бенедікт Долль натякнув на повернення в спорт.