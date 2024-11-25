Зірковий німецький біатлоніст натякнув на повернення в спорт

Відомий німецький біатлоніст Бенедікт Долль натякнув на повернення у великий спорт.

На своїй сторінці в Instagram 34-річний спортсмен розповів про те, що вперше за цей зимовий сезон покатався на лижах, і це може бути лише початок.

"Перші кілометри на снігу цієї зими. Можливо, я ще повернусь", – написав біатлоніст.

Німець завершив свою кар’єру наприкінці минулого сезону. Долль – чемпіон світу 2017 року в спринті та дворазовий бронзовий призер зимової Олімпіади 2018 року в Пхьончхані. На Кубку світу дебютував у 2011 році, сумарно здобув 6 перемог та 19 разів піднімався на подіум в особистих гонках.

Раніше збірна Німеччини оголосила склад на перший етап Кубку світу-2024/25, який відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада до 8 грудня.