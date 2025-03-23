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Останнє коло було божевільним: Пройс – про перемогу в масстарті та здобуття Великого кришталевого глобуса

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 16:18
Останнє коло було божевільним: Пройс – про перемогу в масстарті та здобуття Великого кришталевого глобуса
Франциска Пройс
Getty Images

Німецька біатлоністка Франциска Пройс прокоментувала здобуття Великого кришталевого глобуса, зазначивши, що не таку кінцівку у боротьбі за нагороду вона очікувала.

Її слова наводить IBU.

"Зараз це справді емоційно, тому я виснажена морально. Зараз це дивне відчуття. Звичайно, це була не та кінцівка, яку ми хотіли. Це була справді захоплююча гонка. Ми обоє йшли разом, і останнє коло було божевільним.

Ця перемога дуже багато значить для мене. Я так багато зробила для цього. Я також була далеко від усієї родини, особливо взимку. Це важко. І мені потрібно кілька хвилин, щоб все усвідомити", – сказала Пройс.

Нагадаємо, у масстарті в Голменколлені, останньому старті сезону, Пройс здобула перемогу, випередивши на останньому колі Француженку Лу Жанмонно, якій до гонки програвала 5 очок.

Перед фінішем Жанмонно впала, що завадило їй нав'язати боротьбу німкені на фінішній прямій. У підсумку Пройс змогла стати королевою передолімпійського сезону.

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