Останнє коло було божевільним: Пройс – про перемогу в масстарті та здобуття Великого кришталевого глобуса
Німецька біатлоністка Франциска Пройс прокоментувала здобуття Великого кришталевого глобуса, зазначивши, що не таку кінцівку у боротьбі за нагороду вона очікувала.
Її слова наводить IBU.
"Зараз це справді емоційно, тому я виснажена морально. Зараз це дивне відчуття. Звичайно, це була не та кінцівка, яку ми хотіли. Це була справді захоплююча гонка. Ми обоє йшли разом, і останнє коло було божевільним.
Ця перемога дуже багато значить для мене. Я так багато зробила для цього. Я також була далеко від усієї родини, особливо взимку. Це важко. І мені потрібно кілька хвилин, щоб все усвідомити", – сказала Пройс.
Нагадаємо, у масстарті в Голменколлені, останньому старті сезону, Пройс здобула перемогу, випередивши на останньому колі Француженку Лу Жанмонно, якій до гонки програвала 5 очок.
Перед фінішем Жанмонно впала, що завадило їй нав'язати боротьбу німкені на фінішній прямій. У підсумку Пройс змогла стати королевою передолімпійського сезону.