Останнє коло було божевільним: Пройс – про перемогу в масстарті та здобуття Великого кришталевого глобуса

Німецька біатлоністка Франциска Пройс прокоментувала здобуття Великого кришталевого глобуса, зазначивши, що не таку кінцівку у боротьбі за нагороду вона очікувала.

Її слова наводить IBU.

"Зараз це справді емоційно, тому я виснажена морально. Зараз це дивне відчуття. Звичайно, це була не та кінцівка, яку ми хотіли. Це була справді захоплююча гонка. Ми обоє йшли разом, і останнє коло було божевільним.



Ця перемога дуже багато значить для мене. Я так багато зробила для цього. Я також була далеко від усієї родини, особливо взимку. Це важко. І мені потрібно кілька хвилин, щоб все усвідомити", – сказала Пройс.