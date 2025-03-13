Мене в ту кашу просто засмоктало: Підручний – про падіння під час індивідуалки в Поклюці

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний, який впав під час короткої індивідуальної гонки на восьмому етапі Кубку світу, зазначив, що уникнув травми.

Про це він сказав у коментарі Biathlon.com.ua.

"Так, на одному зі спусків у мене було падіння, і так вийшло, що я впав на спину, тож гвинтівка уся була в снігу. Ну це така траса була, там не тільки я падав. Було багато падінь, там досить таке складне місце, де всі гальмували, тож мене в ту кашу просто засмоктало, загруз на швидкості і впав. На гонку в цілому це, напевно, не вплинуло, бо це був вже кінець гонки, а от на останню стрільбу – так. Спочатку впав, втратив там, мабуть, до 20 секунд. Потім довго готувався на стійці, замість звичних 12-13 секунд, у мене вийшло 23-24 секунди. Адже треба було вичистити гвинтівку від снігу", – зазначив він.

Нагадаємо, Підручний не закрив сумарно чотири мішені й посів лише 54 місце, ставши найгіршим серед українців у цій гонці.

Додамо, що 54 місце – другий найгірший виступ Дмитра Підручного в поточному сезоні. У січні він став 98-м в індивідуальній гонці в німецькому Рупольдингу.

У суботу, 15 березня, Підручний виступить у гонці з масовим стартом у Поклюці.