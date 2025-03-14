Всі українки фінішували в заліковій зоні спринту Кубку IBU
Доволі успішною для України вийшла спринтерська гонка восьмого етапу Кубку IBU, який проходить в естонському Отепяя – чотири українки фінішували в заліковій зоні.
Найкращий результат серед українських біатлоністок продемонструвала Лілія Стеблина, яка з одним промахом завершила гонку на 22 місці. На 13 секунд від неї відстала Анастасія Меркушина: схибивши два рази, вона фінішувала 24-ю.
Також у Топ-30 і також з двома промахами опинилася Любов Кип'яченкова. А Валерія Дмитренко, яка позавчора була кращою серед українок в індивідуальній гонці, сьогодні була тільки 39-ю.
Ще на старт вийшла Анна Кривонос, але 27-річна спортсменка з невідомих поки причин зійшла з дистанції ще до першого вогневого рубежа.
Подіум спринту був суто французьким: перемогу здобула Вольдія Ґальмас-Поля, випередивши на 4 секунди Каміль Бене. Третьою фінішувала Поля Боте.
Кубок IBU, спринт (жінки)
- 1. Вольдія Ґальмас-Поля (Франція, 0+1) 21:58,8
- 2. Каміль Бене (Франція, 0+1) +4,0
- 3. Поля Боте (Франція, 1+1) +22,9
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- 22. Лілія Стеблина (Україна, 1+0) +1:42,1
- 24. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +1:53,4
- 28. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+1) +2:12,2
- 39. Валерія Дмитренко (Україна, 2+1) +2:44,6
- DNF. Анна Кривонос (Україна)
Нагадаємо, що сьогодні відбувся спринт Кубку IBU серед чоловіків, де українці також продемонстрували непоганий результат.
Раніше стало відомо, в якому складі чоловіча збірна України виступить на останньому етапі сезону Кубку світу в Голменколлені.