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Всі українки фінішували в заліковій зоні спринту Кубку IBU

Олексій Погорелов — 14 березня 2025, 15:39
Всі українки фінішували в заліковій зоні спринту Кубку IBU
Анастасія Меркушина
AP Photo

Доволі успішною для України вийшла спринтерська гонка восьмого етапу Кубку IBU, який проходить в естонському Отепяя – чотири українки фінішували в заліковій зоні.

Найкращий результат серед українських біатлоністок продемонструвала Лілія Стеблина, яка з одним промахом завершила гонку на 22 місці. На 13 секунд від неї відстала Анастасія Меркушина: схибивши два рази, вона фінішувала 24-ю.

Також у Топ-30 і також з двома промахами опинилася Любов Кип'яченкова. А Валерія Дмитренко, яка позавчора була кращою серед українок в індивідуальній гонці, сьогодні була тільки 39-ю.

Ще на старт вийшла Анна Кривонос, але 27-річна спортсменка з невідомих поки причин зійшла з дистанції ще до першого вогневого рубежа.

Подіум спринту був суто французьким: перемогу здобула Вольдія Ґальмас-Поля, випередивши на 4 секунди Каміль Бене. Третьою фінішувала Поля Боте.

Кубок IBU, спринт (жінки)

  • 1. Вольдія Ґальмас-Поля (Франція, 0+1) 21:58,8
  • 2. Каміль Бене (Франція, 0+1) +4,0
  • 3. Поля Боте (Франція, 1+1) +22,9
  • ...
  • 22. Лілія Стеблина (Україна, 1+0) +1:42,1
  • 24. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +1:53,4
  • 28. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+1) +2:12,2
  • 39. Валерія Дмитренко (Україна, 2+1) +2:44,6
  • DNF. Анна Кривонос (Україна)

Нагадаємо, що сьогодні відбувся спринт Кубку IBU серед чоловіків, де українці також продемонстрували непоганий результат.

Раніше стало відомо, в якому складі чоловіча збірна України виступить на останньому етапі сезону Кубку світу в Голменколлені.

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