Перша за вісім років: Райт здобув четверту медаль чемпіонатів світу серед представників США

Американський біатлоніст Кембелл Райт посів друге місце на чемпіонаті світу у спринті та відзначився неймовірним досягненням.

Спортсмен став лише четвертим представником США, який зміг здобути медаль будь-якої якості в межах змагання.

Перший подіум у 1987 році оформив Джош Томпсон – тоді спортсмен зміг посісти друге місце в індивідуальній гонці на 20 кілометрів.

Наступна медаль також була срібною – у 2013 році Тім Берк в індивідуалці посів другу сходинку у чеському Нове-Место.

Єдина на цей час золота нагорода серед усіх американських біатлоністів в межах чемпіонатів світу належить Ловеллу Бейлі, який виграв індивідуальній гонці у Хохфілцені у 2017 році.

Зазначимо, що спринт у Ленцергайде виграв Йоганнес Бо, тим самим ставши найтитулованішим біатлоністом в історії чемпіонатів світу.