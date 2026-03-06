Зіркова біатлоністка подарувала виграну на Кубку світу медаль юній уболівальниці

Біатлоністка збірної Швеції Ганна Еберг, яка стала срібною призеркою за підсумками індивідуальної гонки на сьомому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті, відзначилася благородним вчинком.

Після завершення церемонії нагородження 30-річна спортсменка серед юрби знайшла юну уболівальницю та подарувала їй свою медаль. Дитина була дуже вражена вчинком зірки біатлону.

До речі, на етапі Кубку світу Ганна та її молодша сестра Ельвіра оформили дубль із "золота" та "срібла". Раніше шведки вже підіймалися разом на п'єдестал, однак на перший і третій щабель.

Нагадаємо, Ганна Еберг є дворазовою олімпійською чемпіонкою. Також у неї є 13 медалей чемпіонатів світу, у тому числі 2 "золота".

Сьогодні, 6 березня, в Контіолахті відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок запланований на 18:10 за київським часом.