Тарасюк та Біланенко – у першій двадцятці масстарту юніорського чемпіонату Європи

Олександр Булава — 25 січня 2026, 14:23
Українці Тарас Тарасюк та Олександр Біланенко фінішували у першій двадцятці масстарту Юніорського чемпіонату Європи у фінській Іматрі.

Перемогу у гонці здобув чех Міхаель Малек, який з ідеальною стрільбою на 13 секунд випередив австрійця Томаса Мархля. Третім прийшов поляк Якуб Потонєц.

Найкращим з українців став Тарас Тарасюк, який з чотирма хибами прийшов 16-м, програвши переможцю понад 1 хвилину. Слідом за ним фінішував Олександр Біланенко - 17-та позиція.

Юніорський чемпіонат Європи, масстарт

  1. Міхаель Малек (Чехія, 0+0+0+0) 32:13,2
  2. Томас Мархль (Австрія, 0+0+1+0) +13,4
  3. Якуб Потонєц (Польща, 1+0+0+0) +14,4

...

16. Тарас Тарасюк (Україна, 2+0+1+1) +57,5
17. Олександр Біланенко (Україна, 0+1+2+1) +1:01,9
18. Дмитро Крюков (Україна, 0+1+0+1) +1:10,7
35. Захар Кикоть (Україна, 2+0+0+2) +2:30,5
43. Іван Стеблина (Україна, 2+1+3+2) +3:44,8

Напередодні відбувся масстарт у юніорок, де чергову медаль Україні принесла Тетяна Тарасюк

