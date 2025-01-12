Анастасія Меркушина – 22-га в гонці переслідування на Кубку IBU

Дві українські біатлоністки – Анастасія Меркушина та Валерія Дмитренко – фінішували у топ-30 гонки переслідування на етапі Кубку IBU в німецькому Арбері. Меркушина посіла 22 місце, покращивши на 6 позицій свій результат після спринта.

Дмитренко покращила свій результат зразу на 19 позицій і фінішувала 24-ю. До залікової зони також потрапила Любов Кип’яченкова (34 місце). Надію Бєлкіну зняли з дистанції як кругову.

Перемогу здобула француженка Амандін Менжен, яка випередила норвежку Рагнхільд Фемстейневік і свою партнерку по команді Вольдію Гальмас Полен.

Підсумкові результати:

1. Амандін Менжен (Франція) (0+0+0+0) 28:20,4

2. Раґнільд Фемстейневік (Норвегія) (0+1+1+0) +30,4

3. Вольдія Ґальмас Полен (Франція) (1+0+1+0) +47,9

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22. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1+0+1) +3:31,6

24. Валерія Дмитренко (Україна) (0+0+0+0) +3:32,6

34. Любов Кип'яченкова (Україна) (1+1+0+2) +5:29,7

LAP Надія Бєлкіна (Україна) (1+2+1)

Етап в Арбері завершиться чоловічим переслідуванням, початок – о 14:30 за Києвом.