Біланенко – 24-й в спринті на Юніорському кубку IBU

Українські біатлоністи невдало виступили в спринті на етапі Юніорського кубку IBU в польському Якушице. В залікову зону пробилися лише два представники збірної України – Олександр Біланенко та Дмитро Крюков, які посіли 24 і 39 місця відповідно. Андрій Мороз, Михайло Хміль і Тарас Тарасюк у топ-40 не потрапили.

Перемогу здобув німець Лінус Кеспер, який випередив хорвата Матію Леговіча та чеха Давіда Еліаса.

Підсумкові результати:

1. Лінус Кеспер (Німеччина) (0+0) 27:23,0

2. Матія Леговіч (Хорватія) (0+2) +10,6

3. Давід Еліас (Чехія) (0+0) +17,5

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24. Олександр Біланенко (Україна) (1+2) +1:48,6

39. Дмитро Крюков (Україна) (1+0) +2:28,8

58. Андрій Мороз (Україна) (2+0) +3:36,2

63. Михайло Хміль (Україна) (3+1) +3:50,9

64. Тарас Тарасюк (Україна) (0+1) +3:59,4

Раніше в жіночому спринті дев’ятою стала Тетяна Тарасюк.