Підручний: Семенов – найсильніший у збірній серед тих, з ким я тренувався

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, кого вважає найсильнішим серед усіх партнерів по збірній, з якими він виступав.

Про це Підручний розповів у сторіс своєї сторінки в Instagram.

"Було дуже багато сильних спортсменів в нашій команді, важко виділити одного. Але з тих спортсменів, з ким я багато тренувався, думаю, це – Сергій Семенов. Він був дуже сильним спортсменом, дуже вмотивованим та цілеспрямованим. Я багато чого почерпнув з тренувань від нього", – написав Підручний.

Нагадаємо, останнім у кар'єрі Сергія Семенова був сезон-2019/20. 36-річний українець є бронзовим призером чемпіонату світу 2016 у спринті, а також бронзовим призером світової першості 2011 року у чоловічій естафеті.

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Головним успіхом біатлоніста в особистих гонках Кубка світу стало друге місце в індивідуальній гонці на етапі в шведському Естерсунді у 2014 році. Крім того, в сезоні 2014/15 Семенов виграв Малий кришталевий глобус за підсумками індивідуальних гонок.

Додамо, що офіційно про завершення кар'єри Сергій Семенов не оголошував, проте вже понад 4 роки він не виступає і наразі працює у суміжній з біатлоном сфері.