Зі скальпелем у руках: українська ексбіатлоністка Бондар здивувала новою професією
biathlon.com.ua
33-річна українська ексбіатлоністка Яна Бондар поділилася фотографіями, на яких порівняла минулу та теперішню версії себе.
Колишня спортсменка опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.
"Дві різні людини. На першому фото зі скальпелем у руках, на другому – з медаллю з Універсіади. Два різних життя. Кожне прекрасне по своєму", – написала Бондар.
Нагадаємо, Яна Бондар є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонатів Європи, бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу та призеркою Універсіади.
Бондар оголосила про завершення біатлонної кар'єри у 2020 році. Її найкращий результат на Кубку світу – 14-те місце у спринті в Голменколлені в сезоні-2014/15.