Зі скальпелем у руках: українська ексбіатлоністка Бондар здивувала новою професією

33-річна українська ексбіатлоністка Яна Бондар поділилася фотографіями, на яких порівняла минулу та теперішню версії себе.

Колишня спортсменка опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

Instagram Яни Бондар

"Дві різні людини. На першому фото зі скальпелем у руках, на другому – з медаллю з Універсіади. Два різних життя. Кожне прекрасне по своєму", – написала Бондар.

Читайте також : Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Нагадаємо, Яна Бондар є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонатів Європи, бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу та призеркою Універсіади.

Бондар оголосила про завершення біатлонної кар'єри у 2020 році. Її найкращий результат на Кубку світу – 14-те місце у спринті в Голменколлені в сезоні-2014/15.