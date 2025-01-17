Турбота про квоти. Україна пропустила Словенію, але не відпускає чільну п'ятірку в Кубку націй

Після естафети на п’ятому етапі Кубку світу чоловіча збірна України знаходиться на 7-й позиції в заліку Кубку націй.

Україна має в активі 3254 очка, що на п’ять менше, ніж у словенців, які йдуть на шостій позиції. Словенія обійшла Україну за підсумками сьогоднішньої естафети. Нагадаємо, Україна фінішувала на 6-й позиції, а словенці на 5-й. Чільну десятку біатлонних націй замикає команда Фінляндії (3084). Лідирує – Франція.

Наступна гонка, в якій буде можливість заробити залікові бали, відбудеться на наступному етапі Кубку світу – в італійській Антгольц-Антерсельві, це буде спринт.

Зазначимо, що до заліку враховуються не всі гонки сезону. Переважно це естафети (класичні та змішані), а також спринти та індивідуальні гонки. У змішаних естафетах очки діляться навпіл – для чоловічої та жіночої команд.

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Сьогоднішня естафета додала до української чоловічої скарбнички 290 балів. Найбільше очок команда виборола під час індивідуальної гонки в Контіолахті на першому етапі Кубку світу – 400.

Жіноча збірна перед естафетою в Рупольдингу перебуває на 9-ій сходинці рейтингу.

Залік чоловічого Кубку націй

1. Франція – 4551

2. Норвегія – 4396

3. Швеція – 3957

4. Німеччина – 3905

5. Швейцарія – 3306

6. Словенія – 3259

7. Україна – 3254

8. Чехія – 3191

9. Італія – 3166

10. Фінляндія – 3084

Місце в Кубку націй є дуже важливим з огляду на кількість стартових місць в особистих гонках на наступний сезон. У поточному Україна може заявляти на одну особисту гонку не більше 4-х спортсменів, адже в минулому Кубку націй вона фінішувала за межами чільної десятки.