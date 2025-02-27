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ЮЧС-2025. Борковський посів 10 місце в індивідуальній гонці

Руслан Травкін — 27 лютого 2025, 17:21
ЮЧС-2025. Борковський посів 10 місце в індивідуальній гонці
Богдан Борковський
Міністерство молоді та спорту України

Богдан Борковський посів 10 місце в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу 2025, який проходить у шведському Естерсунді.

Українець допустив два промахи під час стрільби. Сергій Супрун також двічі схибив на вогневих рубежах і фінішував 32-м. Володимир Аксюта та Михайло Хміль фінішували у восьмому десятку.

Переможцем став Сіверт Герхардсен, який закрив усі 4 стрільби "на нуль". Другий час показав його земляк Каспер Калкенберг. Місце на подіумі також виборов швейцарець Джеймс Паскаль.

Результати індивідальної гонки:

  1. Сіверт Герхардсен (0+0+0+0) 36:54,5
  2. Каспер Калкенберг (0+0+0+1) +1:22,6
  3. Джеймс Пакаль (0+0+0+0) +1:35,1

...

  • 10. Богдан Борковський (0+0+1+1) +2:50,3
  • 32. Сергій Супрун (1+0+1+0) +5:09,9
  • 73. Володимир Аксюта (3+2+0+3) +11:39,8
  • 74. Михайло Хміль (1+3+0+4) +11:41,4

Нагадаємо, у жіночій індивідуальній гонці на ЮЧС-2025 Олена Городна та Олександра Меркушина потрапили в десятку найкращих.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону стартував 26 лютого та буде тривати до 5 березня.

Зазначимо, що напередодні у швейцарському Ленцергайде відбувся дорослий чемпіонат світу з біатлону, де Україна не здобула жодної медалі.

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