ЮЧС-2025. Борковський посів 10 місце в індивідуальній гонці
Богдан Борковський посів 10 місце в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу 2025, який проходить у шведському Естерсунді.
Українець допустив два промахи під час стрільби. Сергій Супрун також двічі схибив на вогневих рубежах і фінішував 32-м. Володимир Аксюта та Михайло Хміль фінішували у восьмому десятку.
Переможцем став Сіверт Герхардсен, який закрив усі 4 стрільби "на нуль". Другий час показав його земляк Каспер Калкенберг. Місце на подіумі також виборов швейцарець Джеймс Паскаль.
Результати індивідальної гонки:
- Сіверт Герхардсен (0+0+0+0) 36:54,5
- Каспер Калкенберг (0+0+0+1) +1:22,6
- Джеймс Пакаль (0+0+0+0) +1:35,1
...
- 10. Богдан Борковський (0+0+1+1) +2:50,3
- 32. Сергій Супрун (1+0+1+0) +5:09,9
- 73. Володимир Аксюта (3+2+0+3) +11:39,8
- 74. Михайло Хміль (1+3+0+4) +11:41,4
Нагадаємо, у жіночій індивідуальній гонці на ЮЧС-2025 Олена Городна та Олександра Меркушина потрапили в десятку найкращих.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону стартував 26 лютого та буде тривати до 5 березня.
Зазначимо, що напередодні у швейцарському Ленцергайде відбувся дорослий чемпіонат світу з біатлону, де Україна не здобула жодної медалі.