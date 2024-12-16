Дякую, Гохфільцен, за урок: Мандзин поділився враженнями від другого етапу Кубку світу

21-річний біатлоніст збірної України Віталій Мандзин підбив підсумки завершення другого етапу Кубку світу в Гохфільцені, зазначивши. що це було для нього уроком.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую, Гохфільцен, за урок. І дуже дякую моїй сестрі за те, що приїхала та підтримала мене особисто. Наступна зупинка – Ансі", – коротко написав Віталій.

Нагадаємо, в Австрії біатлоніст збірної України показав доволі невдалі результати. Детальніше у матеріалі від Чемпіона.