Дякую, Гохфільцен, за урок: Мандзин поділився враженнями від другого етапу Кубку світу
Віталій Мандзин
instagram.com/vitalii.mandzyn
21-річний біатлоніст збірної України Віталій Мандзин підбив підсумки завершення другого етапу Кубку світу в Гохфільцені, зазначивши. що це було для нього уроком.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую, Гохфільцен, за урок. І дуже дякую моїй сестрі за те, що приїхала та підтримала мене особисто. Наступна зупинка – Ансі", – коротко написав Віталій.
Нагадаємо, в Австрії біатлоніст збірної України показав доволі невдалі результати. Детальніше у матеріалі від Чемпіона.