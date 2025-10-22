Армія США буде підтримувати американських лижників і біатлоністів

Армія США стала офіційним партнером Асоціації лижного спорту та сноуборду країни.

Про це повідомила пресслужба Usskiandsnowboard.org.

Завдяки спонсорській угоді спортсмени мають носити спеціальну вишивку на своїй формі.

Армія США спонсоруватиме спортсменів у сезоні 2025/26 та на зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх 2026 року.

Цей контракт також має на меті вшанувати видатну спадщину 10-ї гірської дивізії, яка допомогла створити сучасну лижну та сноубордичну індустрію у Сполучених Штатах.

Це перше партнерство Американської федерації з армією, і воно, безсумнівно, принесе багато користі лижникам та біатлоністам, які часто стверджують про брак ресурсів, додає Ski-nordique.net.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.