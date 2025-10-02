Жіноча збірна України у трійці, чоловіча відіграла 3 позиції в оновленому рейтингу збірних

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила нові рейтинги національних збірних команд.

Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.

Жіноча збірна України зберегла за собою третю сходинку світового тоталу. Лідирує Іспанія, друга – Португалія.

Чоловіча збірна України піднялася на три позиції та наразі посідає 22-ту сходинку. Лідирують Бразилія, Італія та Португалія.

Повний рейтинг доступний на сайті Міжнародної федерації пляжного футболу.

Нагадаємо, у вересні обидві українські збірні брали участь у суперфіналі Євроліги-2025, який відбувався в Італії. Жіноча команда здобула бронзові медалі.

Завершити турнір з нагородами мала шанс і чоловіча збірна, але вона бойкотувала матч за третє місце проти білорусів.