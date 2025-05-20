Визначився склад збірної України на перший етап Євроліги-2025

Головний тренер чоловічої збірної України з пляжного футболу Микола Костенко визначився зі списком гравців, викликаних для участі у першому відбірковому етапі Євроліги-2025 у дивізіоні А.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Всього було викликано 12 виконавців.

Воротарі: Андрій Неруш (BSC Sunrise), Олександр Пославський (Альтернатива)

Польові гравці: Олександр Корнійчук, Олег Зборовський, Антон Росс, Григорій Комар, Євген Мельничук (усі – Альтернатива), Іван Глуцький, Андрій Борсук, Андрій Потапов, Олександр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).

Календар матчів збірної України в Євролізі-2025

23.05. Україна – Німеччина (15:45)

24.05. Україна – Грузія (14:30)

25.05. Іспанія – Україна (21:00)

Другий етап Євроліги-2025 відбудеться 18-20 липня в грузинському Батумі, третій – 25-27 липня в італійському Кастелламмаре-ді-Стабія, четвертий – 1-3 серпня в молдовському Кишиневі. Суперфінал заплановано на 9-14 вересня в італійському Віареджо.

Раніше повідомлялося, що жіноча та чоловіча збірні України з пляжного футболу вирушили до Іспанії на перший етап Євроліги. Матчі відбудуться в Кадісі з 22 до 25 травня.