Ембіід отримав штраф за непристойні жести у матчі з Бостоном
Джоель Ембіід
CTV News
Зірку Філадельфії Джоеля Ембііда оштрафовано за підсумками матчу проти Бостон Селтікс, який відбувся у ніч з 25 на 26 грудня.
Про це повідомляє ESPN.
Баскетболіст має сплатити 75 000 доларів за непристойні жести у першій половині зустрічі.
Нагадаємо, що два місяці тому Джоель штовхнув оглядача Philadelphia Inquirer, за що його було відсторонено на три гри.
У поточному сезоні Ембіід зіграв у дев'яти матчах, в яких в середньому набирає 21,3 очка за гру, а також робить 7 підбирань.
Зазначимо, що поєдинок проти Бостону завершився важкою перемогою Філадельфії.