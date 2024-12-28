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Ембіід отримав штраф за непристойні жести у матчі з Бостоном

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 19:07
Ембіід отримав штраф за непристойні жести у матчі з Бостоном
Джоель Ембіід
CTV News

Зірку Філадельфії Джоеля Ембііда оштрафовано за підсумками матчу проти Бостон Селтікс, який відбувся у ніч з 25 на 26 грудня.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст має сплатити 75 000 доларів за непристойні жести у першій половині зустрічі.

Нагадаємо, що два місяці тому Джоель штовхнув оглядача Philadelphia Inquirer, за що його було відсторонено на три гри.

У поточному сезоні Ембіід зіграв у дев'яти матчах, в яких в середньому набирає 21,3 очка за гру, а також робить 7 підбирань.

Зазначимо, що поєдинок проти Бостону завершився важкою перемогою Філадельфії.

Філадельфія Джоел Ембіід

Джоел Ембіід

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