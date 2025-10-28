Перша травма в НБА: Флегг провалився у матчі з Оклахомою через пошкодження

Новачок Даллас Маверікс Купер Флегг зазнав травми під час матчу регулярного сезону НБА проти Оклахоми-Сіті Тандер.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 28 жовтня, Даллас поступився Оклахомі з рахунком 94:101. Проте не поразка найбільше хвилює фанатів Маверікс, а травма Флегга, який пошкодив плече під час першого володіння у грі.

Незважаючи на це, Купер вирішив залишитися на майданчику, щоб допомогти своїй команді. Але пошкодження явно вплинуло на виступ гравця, який за 31 хвилину набрав усього 2 очки (1/9 з гри, 1/6 двоочкові, 0/3 триочкові), 2 підбирання та 2 перехоплення.

Більшу частину важливого часу наприкінці матчу Купер Флегг провів на лаві запасних із перев'язаним плечем за рішенням головного тренера Джейсона Кідда.

"Ми, мабуть, зробимо кілька сканувань чи щось таке, щоб переконатися, що все чисте, але мені здається, що воно просто трохи болить. Просто хочу стежити за ним, прикласти лід, пройти реабілітацію, і воно має бути готовим до роботи", – сказав Флегг після матчу про своє плече.

Після чотирьох стартових матчів нового регулярного сезону НБА Даллас Маверікс посідають 13 місце турнірної таблиці Західної конференції, здобувши всього одну перемогу.

