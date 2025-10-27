Це все вирішить, – Айверсон підказав Флеггу, як він зможе підкорити НБА

Легенда НБА Аллен Айверсон поговорив про Купера Флегга, першого піка драфту 2025 року, який тепер виступає за Даллас Маверікс.

Своїми думками "The Answer" поділився в інтерв'ю TMZ.

Флегг став наймолодшим першим піком драфту НБА з часів ЛеБрона Джеймса. Говорячи про майбутнє 18-річного форварда, Айверсон дав тому пораду, як почати домінувати в лізі.

"Найважливіше, і я думаю, що це все вирішить, – це грати кожну гру так, ніби вона остання, розумієте? Робіть так, і все інше само собою вирішиться", – сказав Аллен.

Купер Флегг взяв участь у всіх трьох матчах Далласа на старті регулярного сезону НБА. У цих іграх баскетболіст набирав у середньому 16,7 очка, 6,3 підбирання та 3,3 передачі з реалізацією кидків 43,9% з гри, 33,3% з-за дуги та 100% штрафних.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті сезону НБА дебютант Філадельфії Ві Джей Еджкомб побив рекорд Аллена Айверсона, який тримався з 1996 року.

Раніше стало відомо, що легендарний тренер Сан-Антоніо Сперс Грегг Попович заборонив франшизі проводити церемонію з нагоди підняття банеру з його ім'ям.