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Зірка збірної Латвії потрапив у скандал через російськомовний TikTok своєї матері

Руслан Травкін — 4 липня 2025, 12:17
Зірка збірної Латвії потрапив у скандал через російськомовний TikTok своєї матері
Родіон Куручс
FIBA

Гравець збірної Латвії з баскетболу Родіон Куручс змушений був публічно відреагувати на скандал за участі матері, яка опублікувала TikTok-відео, де зневажливо висловилася про латвійську мову.

Про це пише Sportacenters.

Наприкінці червня його мама, Ольга Соколова, яка працює вихователькою в дошкільному закладі Риги, висміяла використання латиської мови російською мовою, обіцяла не розмовляти латиською в Латвії та висміювала популярність латиської мови за кордоном.

Користувачі соціальних мереж останніми днями активно зверталися до Родіона Куручса, закликаючи його пояснити свою позицію з цього питання.

"Патріотизм найкраще виражається у вчинках. Я, як і мої брати та всі наші товариші по команді, представляли, представляємо і продовжуватиму представляти нашу батьківщину Латвію, роблячи те, що в нас виходить найкраще – тренуючись і граючи в баскетбол. Не шкодуючи своїх сил, вільного часу, а іноді навіть здоров’я, щоб досягати високих спортивних цілей і дарувати гарні емоції нашим уболівальникам.

З усіма, хто хоче спілкуватися, я роблю це однаково вільно латиською, моєю рідною російською, а також іспанською та англійською – мовами, які я вивчив протягом своєї кар’єри баскетболіста. Ці знання – моє багатство.

У багатьох сім’ях, зокрема й у нашій, люди, як правило, мають різні світогляди та думки, але, будучи дорослими, кожен з нас відповідає лише за власний вибір і дії. Дійсними діями, а не гучними словами", – написав Родіон у соцмережі "Х". 

27-річний баскетболіст був обраний на драфті НБА-2018 під №40. Він виступав за Бруклін, Х'юстон та Мілвокі. Загалом у найсильнішій лізі світу 131 матч, набираючи 6,5 очка за гру.

Останні два сезони Куручс провів у складі іспанської Мурсії. У нього є молодший на два роки брат Артурс, який грає також за Мурсію. 

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