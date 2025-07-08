Банкеро отримав від Орландо максимальне продовження новачка на майже 250 мільйонів

Зірковий форвард Орландо Меджик Паоло Банкеро погодився підписати продовження контракту з флоридською франшизою.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, сторони погодили максимальне продовження новачка на 5 років та 239 мільйонів доларів.

Ця сума може вирости до 287 мільйонів, якщо за підсумком наступного сезону 22-річний баскетболіст потрапить до символічної збірної НБА, отримає звання MVP регулярки або найкращого захисного гравця.

Breaking: Orlando Magic star Paolo Banchero has agreed to a five-year maximum rookie contract extension that could reach $287 million, Mike Miller of LIFT Sports Management tells ESPN. Deal includes a player option; the first for a rookie max since 2021 (Luka Doncic, Trae Young). pic.twitter.com/bwnCrJbnmu — Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2025

Це продовження контракту почне діяти з сезону-2026/27. На останній рік (2030/31) Паоло матиме опцію гравця. За останній рік старої угоди (2025/26) Банкеро заробить 15,3 мільйона.

Орландо обрав Паоло Банкеро під загальним першим піком на драфті НБА 2022 року. За три роки у складі Меджик форвард провів 198 матчів у межах регулярки, у яких набирав у середньому 22,4 очка, 7,1 підбирання та 4,6 передачі.

Нагадаємо, що вчора, 7 липня, відбувся тристоронній обмін за участі Маямі, Кліпперс та Юти.

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