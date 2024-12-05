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Зірка Сан-Антоніо Сперс отримав травму та не зіграє проти Чікаго Буллз

Володимир Максименко — 5 грудня 2024, 20:46
Зірка Сан-Антоніо Сперс отримав травму та не зіграє проти Чікаго Буллз
Віктор Вембаньяма
Getty images

Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма отримав травму та не зможе зіграти проти Чікаго Буллз в межах чергового туру НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Зірковий гравець отримав ушкодження в поєдинку із Фінікс Санз під час зіткнення із Бредлі Білом.

Виконуючий обов'язки головного тренера команди Мітч Джонсон заявив, що не впевнений у ступені серйозності травми Віктора.

У поточному сезоні Вембаньяма прийняв участь у 18-ти матчах, в яких записав на свій рахунок 23.5 очок.

Зазначимо, що матч між Сан-Антоніо та Чікаго Буллз відбудеться цієї ночі. Старт поєдинку заплановано на 03:00 за київським часом.

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