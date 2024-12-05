Зірка Сан-Антоніо Сперс отримав травму та не зіграє проти Чікаго Буллз
Віктор Вембаньяма
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Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма отримав травму та не зможе зіграти проти Чікаго Буллз в межах чергового туру НБА.
Про це повідомляє ESPN.
Зірковий гравець отримав ушкодження в поєдинку із Фінікс Санз під час зіткнення із Бредлі Білом.
Виконуючий обов'язки головного тренера команди Мітч Джонсон заявив, що не впевнений у ступені серйозності травми Віктора.
У поточному сезоні Вембаньяма прийняв участь у 18-ти матчах, в яких записав на свій рахунок 23.5 очок.
Зазначимо, що матч між Сан-Антоніо та Чікаго Буллз відбудеться цієї ночі. Старт поєдинку заплановано на 03:00 за київським часом.