Дюрант – про свій обмін у Х'юстон: Радий, що це сталося

Зірковий форвард Кевін Дюрант прокоментував свій обмін у Х'юстон Рокетс.

Слова баскетболіста передає ClutchPoints.

"Я дуже радий стати частиною Х'юстона. Останні тижні були справді божевільними, але я щасливий, що все нарешті завершено.

Я здогадувався про обмін, але не знав, коли це відбудеться. Дуже радий, що це сталось саме на сцені Fanatics Fest – дуже символічно.

Відчуття? Коли хтось може перевернути твою кар'єру одним рішенням – це нервує. Але коли ти частково керуєш нею й опиняєшся зрештою в команді, яка тебе цінує – я дійсно чекаю, коли почну працювати з Х'юстоном", – розповів Дюрант.

.@heykayadams: “Can I introduce you, for the first-time ever maybe as Houston Rocket Kevin Durant?”



KD: “That would be very fitting right now.”



The NBA really got shaken up on Game 7 day 🤯



(via @Fanatics)pic.twitter.com/GNoQBHNq5C — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 22, 2025

За свою зірку Фінікс Санс отримають Джейлена Гріна, Діллона Брукса, 10-й вибір драфту та п'ять піків другого драфту.

Дюрант виступає за Фінікс із 2023 року та є одним з найкращих форвардів НБА. Минулого сезону американець зіграв 62 матчі, в яких в середньому набирав 26.6 очок, виконував 6 підбирань та робив 4.2 передачі за гру.

Окрім того, Кевін є 11-разовим учасником матчу усіх зірок НБА, а у 2017 та 2018 році вигравав лігу у складі Голден Стейт Ворріорз.

Раніше стало відомо, що 36-річний американець вдруге інвестував у футбольний ПСЖ, ставши його міноритарним власником.