2 очки за 4 чверть: збірна України розгромно поступилася Сербію у відборі на Євробаскет-2025

Сьогодні, 10 листопада, жіноча збірна України у столиці Латвії, Ризі, провела номінально домашній матч відбору на Євробаскет-2025 проти Сербії.

Сербки здобули впевнену перемогу з рахунком 79:53.

Перші дві чверті гості виграли "+9", що на перерву дозволило піти з комфортними 18 очками переваги.

Третя чверть добре вдалася у підопічних Мурзіна – вдалось відіграти 8 балів. Сербія потужно розпочала останні 10 хвилин, зробивши ривок 12:0. Загалом суперниці виграли цю чверть із рахунком 18:2.

Євробаскет-2025. Жінки. Кваліфікація

10 листопада, група G

Україна – Сербія 53:77 (18:27, 14:23, 19:11, 2:18)

Нагадаємо, у відборі на Євробаскет-2025 національна команда України стартувала з двох поразок. Перемога над македонками у попередньому матчі дозволила "синьо-жовтим" піднятися на 3 місце у групі G.

На чемпіонат Європи вийдуть 8 переможців груп, а також 4 кращих других місця кваліфікації, для визначення яких будуть враховані всі матчі в групі.