Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євробаскет-2025

Жіноча збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2025.

Українки обіграли команду Північної Македонії з рахунком 98:49. Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Вікторія Балабан, в активі якої 19 очок, 5 підбирання та 3 передач.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 10 листопада проти Сербії. Початок о 21:30 за київським часом.

Євробаскет-2025. Жінки. Кваліфікація

Група G, 7 листопада

Північна Македонія – Україна 49:98 (13:26, 13:26, 7:17, 16:19)

Україна: Ягупова 17 + 6 передач + 4 перехоплення, Уро-Ніле 16, Юркевічус 9 + 9 підбирань + 3 перехоплення, Дубнюк 8 + 10 передач + 4 підбирання, Філевич 3 — старт, Балабан 19 + 5 підбирань + 3 передачі, Любинець 9, Ляшко 5, Грималюк 4, Цюбик 3, Кулеша 3 + 5 підбирань, Путра 2+ 5 підбирань + 3 передачі

Нагадаємо, у відборі на Євробаскет-2025 національна команда України стартувала з двох поразок. Перемога над македонками дозволила "синьо-жовтим" піднятися на 3 місце у групі G.

На чемпіонат Європи вийдуть 8 переможців груп, а також 4 кращих других місця кваліфікації, для визначення яких будуть враховані всі матчі в групі.