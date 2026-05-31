Визначився склад жіночої збірної України 3х3 на чемпіонат світу

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Віталій Черній визначився зі складом на чемпіонат світу, який відбудеться 1-7 червня у Варшаві (Польща).

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Склад жіночої збірної України 3х3

Міріам Уро-Ніле, Кристина Філевич, Анжеліка Ляшко, Катерина Коваль

Українська команда виступатиме у групі D, де зіграє проти збірних Франції, Канади, Японії та Литви. Наша команда розпочне свій виступ на турнірі 2 червня.

Чемпіонат світу розпочнеться груповим етапом, за підсумками якого найкращі три команди вийдуть до плейоф (переможець групи одразу до чвертьфіналу, 2-3 команди до 1/8 фіналу). Призери чемпіонату світу визначаться в останній день змагань 7 червня.

Напередодні центровий збірної України та син мера Києва Віталія Кличка увійшов до символічної збірної молодіжної першості Франції сезону-2025/26.