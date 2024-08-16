Грав за український клуб: збірну Литви може очолити молодий фахівець

Збірну Литви з баскетболу може очолити Даріуш Сонгайла.

Про це повідомляє сайт The NBA Republic.

46-річний фахівець останні шість сезонів працював у тренерському штабі Сан-Антоніо. До цього три роки був асистентом у литовському Жальгірісі. Для нього це буде перший досвід самостійної роботи.

Протягом кар'єри Даріуш грав за клуби Євроліги та НБА. Сезон-2012/13 Сонгала провів за БК Донецьк.

Нагадаємо, у рейтингу ФІБА збірна Литви посідає десяте місце.