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Грав за український клуб: збірну Литви може очолити молодий фахівець

Руслан Травкін — 16 серпня, 11:19
Грав за український клуб: збірну Литви може очолити молодий фахівець
Даріуш Сонгайла
Getty images

Збірну Литви з баскетболу може очолити Даріуш Сонгайла.

Про це повідомляє сайт The NBA Republic.

46-річний фахівець останні шість сезонів працював у тренерському штабі Сан-Антоніо. До цього три роки був асистентом у литовському Жальгірісі. Для нього це буде перший досвід самостійної роботи.

Протягом кар'єри Даріуш грав за клуби Євроліги та НБА. Сезон-2012/13 Сонгала провів за БК Донецьк.

Нагадаємо, у рейтингу ФІБА збірна Литви посідає десяте місце.

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