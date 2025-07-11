Син Кличка, досвідчений тренер і пристойні суперники: збірна України стартує на Євробаскеті U-20

Завтра, 12 липня в Греції стартує чемпіонат Європи U-20 з баскетболу. Для українських уболівальників цей турнір – привід для особливої цікавості. У цій віковій категорії "синьо-жовті" змагатимуться в елітному дивізіоні – на відміну від U-16, U-18 та дорослої збірної.

"Чемпіон" детально розповідає про склад збірної України, тренерський штаб, суперників та формат турніру.

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Головне завдання української молодіжки – зберегти місце в Дивізіоні А (фінішувати вище 14 місця). Якщо вдасться більше – будемо тільки раді.

За досягнення мети боротимуться як представники української Суперліги, так і гравці з європейських клубів. А Лука Лохманчук кілька тижнів тому взагалі приєднався до Patrick School зі США.

Склад збірної України U-20

Захисники: Рафаель Колаволе (Легія, Польща), Ілля Ліщина (Дніпро), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Упир (Черкаські Мавпи), Андрій Бутко (SBA, Іспанія)

Форварди: Артем Романиця (Валмієра, Латвія), Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрій Ситар (Естудіантес, Іспанія), Віталій Кузнецов (Оменья, Італія)

Центрові: Максим Кличко (Монако, Франція), Десмонд Яму (Баварія, Німеччина), Данііл Сипало (Дніпро, Україна)

ФБУ

Лука – син легендарного українського баскетболіста Олександра Лохманчука – має стати одним із лідерів команди. Під час підготовки він зламав вказівний палець, однак тренерський штаб вирішив не виключати його зі складу.

"Ми все ще віримо й сподіваємося на повернення Луки Лохманчука. Лікарі працюють над його вказівним пальцем правої руки. Лука їде зі збірною до Іракліону, але шанси на його участь у матчах – 50 на 50. Лікарі роблять усе можливе", – сказав Валерій Плеханов за три дні до старту турніру.

Передня лінія – сильна сторона команди

Серйозні сподівання покладені на двох "великих" гравців: Данила Сипала та Десмонда Яму. Перший отримує солідні хвилини в Суперлізі за Дніпро, інший — другий сезон поспіль стартовий виконавець дубля Баварії.

Допомагатиме їм Максим Кличко. Торік він справно виконував функції рім-протектора: 1,6 блок-шота за 16 хвилин на паркеті в матчах дивізіону В. Непогані показники продемонстрував і у Франції, у складі молодіжки Монако — 0,8 блок-шота за 14 хвилин. Його зріст (216 см) і вінгспан дає солідну перевагу в захисті. Щоправда, що більше ігрового часу – то помітніше падає його ефективність.

Усе в руках задньої лінії

Велике навантаження ляже на плечі Єгора Сушкіна. У травні йому виповнилося 19 – отже, це ще не останній його виступ за U-20.

Незважаючи на вік, Сушкін був одним із найкращих гравців Суперліги: 14,1 очка, 3,2 підбирання, 3,1 передачі – за 29 хвилин на паркеті. Статистика, якою можна пишатися. Недаремно саме Єгор отримав нагороду "Найкращий молодий гравець" чемпіонату.

Також цікаво буде спостерігати за Артемом Романицею. В підготовчих спарингах 18-річний баскетболіст кілька разів виходив у стартовому складі. Особливо яскраво проявив себе у переможному матчі з Грузією (80:74) – Артем набрав 21 очко та вів гру впевнено, як справжній лідер.

Уміння витиснути максимум

53-річний Валерій Плеханов – один із найдосвідченіших українських тренерів. Більшу частину своєї кар’єри він присвятив донецькому баскетболу. Саме в БК Донецьк розпочав тренерський шлях.

Працював із Дніпро-Азотом, Кривбасом, Запоріжжям, Харківськими Соколами та Будівельником.

Валерій Плеханов ФБУ

Його команди завжди відзначалися дисципліною, самовіддачею, жорстким захистом. Часто клуби Плеханова демонстрували результати, які перевищували всі очікування – навіть попри коротку лавку запасних і не найсильніших легіонерів.

Україна – не фаворит турніру, та й навіть у своїй групі ми радше андердоги. Але це чергова нагода для Валерія Миколайовича довести скептикам: із 12 молодих баскетболістів можна зробити одну згуртовану, боєздатну одиницю.

Тренер чітко розуміє: хлопцям може бракувати досвіду й впевненості.

"Ніхто з баскетболістів не грав у дивізіоні А в жодному віці – ні U-16, ні U-18. Це перше таке випробування, це виклик, дуже складний. Це абсолютно інша справа – вони ще не торкались цього рівня, тому деякі занепокоєння є. Потрібно розуміти, що вони не грали на цьому рівні. Це як річка до океану – дуже різні речі", – зізнавався Плеханов.

Але й самі гравці, і штаб – усвідомлюють виклики. Тепер настала пора показати, чого варті ці три тижні підготовки.

Суперники України: Німеччина, Бельгія, Італія

На перший погляд, найменш баскетбольна команда в цій компанії – Бельгія. Але минулого року вона стала четвертою в елітному дивізіоні чемпіонату Європи U-20.

До історичного результату "левів" привів Натан Місса-Діо – найкращий у складі за очками (15,4) та підбираннями (10,6), він проводив на паркеті майже 30 хвилин і заслужено потрапив до символічної п’ятірки турніру.

Цього разу Місса-Діо команді не допоможе – йому вже 21. Також не буде ще одного ключового гравця – Кобі Грімонпреза.

Тягнути команду доведеться Адедайо Полету – досвідченому гравцю юнацьких збірних, який пройшов усі етапи від U-16. Ціпкий у захисті, проте нестабільний у кидках, що суттєво зменшує його вплив в атаці.

Бельгійців очолює 55-річний Жан-Марк Жумін – досвідчений тренер із клубною практикою в Бельгії, Нідерландах та Швейцарії. Та все ж, його ігрова кар’єра виглядає яскравіше: тричі (1995, 1997, 2006) визнавався найкращим баскетболістом Бельгії, а в сезоні-2001/02 виступав за мадридський Реал.

Доросла збірна Німеччини нині на піку – бронза Євробаскету-2022, чемпіонство світу 2023, 4 місце на Олімпіаді. Таких результатів країна не бачила з часів Дірка Новіцкі.

А от у молодіжки ситуація трохи інша. Їхні лідери минулорічного Євробаскету – Якоб Енсмінгер та Еліаш Рапік – вже "переросли" цю категорію.

Натомість з’явилося свіже покоління з U-18. Торік ця збірна виграла Євро, а зовсім нещодавно стала віцечемпіоном світу серед 19-річних. Проте щоб не перевантажувати молодих, частина героїв світового форуму U-19 на цей турнір не поїде. І це гарна новина для України. Зокрема, не буде Ханнеса Штайнбаха, який на ЧС U-19 набирав 17,3 очка та робив 13,0 підбирань.

Головний тренер команди Крістіан Хелд це чудово розуміє:

"Для нас головне – зберегти місце в Дивізіоні А. Через участь у чемпіонаті світу U-19 нам, очевидно, бракує деяких ключових гравців. Все інше було б самовпевненістю. Але ми виходимо на кожен матч із бажанням перемогти", – сказав наставник напередодні старту.

І окремо виділив нашу команду:

"Група цікава. Ми можемо виграти всі три матчі, але можемо й усі програти. Тут немає гарантованих перемог, але є реальні шанси. Україна – дуже фізична команда, яка прагне грати у швидкий баскетбол. Думаю, наші шанси з Україною та Бельгією трохи вищі, ніж із Італією", – зізнався він у коментарі місцевій Федерації баскетболу.

Крістіан Хелд basketball-bund.de

Серед німців одразу привертають увагу два прізвища – Бонга і Шредер. Для уважного фаната все зрозуміло: лідерами "дорослих" німців є Денніс Шредер і Айзек Бонга. Проте, варто уточнити: Колін Шредер – тезка Денніса, а ось Джошуа – рідний брат Айзека.

Італійці – фаворити нашої групи. Так, у цій категорії "Скуадра" останні три сезони завершувала лише на 9 місці. І загалом за останні 11 турнірів лише раз фінішувала вище восьмого рядка – у 2016-му, коли стала п’ятою.

Проте нинішній склад – серйозний. Першу скрипку грає центровий Франческо Феррарі, який уже викликався до дорослої збірної. Його головний помічник – важкий форвард Леонардо Марагон. Обидва минулого сезону були стартовими гравцями Чівідале у Серії А2 – другому за силою дивізіоні Італії.

Франческо Феррарі та Леонардо Марагон fip.it

Із минулорічного складу залишився Давід Торрезані – гравець ротації Тревізо з Серії А. Там він виходив на паркет у середньому на 10 хвилин за матч.

І ще один козир "Скуадри" – тренер Алессандро Россі. Він працює у Тревізо й добре знає Торрезані. Якщо на клубному рівні довіряє – у збірній тим паче. Алісе Ассуй на позиції плеймейкера буде вести італійців.

Італійці добре проявили себе під час підготовки: 4 перемоги у 5 контрольних матчах. Програли лише сербам – визнаним монстрам на рівні молодіжних збірних. До того ж, "Скуадра" знищила Німеччину з різницею у 20 очок. Звичайно, контрольна гра і офіційна – речі різні, але результат все одно показовий.

Розклад матчів збірної України

12 липня. 18:00. Німеччина – Україна

13 липня. 20:30. Бельгія – Україна

14 липня. 20:30 Італія Україна

Формат турніру

Молодіжний чемпіонат Європи стартує з групового етапу, на якому 16 команд будуть поділені на чотири групи. Кожна команда зіграє з іншими учасниками свого квартету по одному матчу. Усі колективи виходять у плейоф, де протистоятимуть командам із сусідніх груп. Наприклад, якщо Україна фінішує першою в групі C, то її суперником буде четверта команда з групи D. Якщо друге місце – з третьою і так далі.

Переможці плейоф продовжать боротьбу за високі місця, а ті, хто програє, потраплять у нижчу сітку, де розігруватимуть позиції з 9 по 16. Отже, якщо Україна програє в 1/8 фіналу, то змагатиметься за місця з 9 по 16. Якщо команда поступиться в чвертьфіналі, то боротиметься за позиції з 5 по 8. У результаті кожен учасник турніру отримає своє місце від 1 до 16, а три найгірші команди будуть понижені в Дивізіон Б.

Де дивитися

Усі матчі будуть доступні у прямій трансляції на ютуб-каналі FIBA Basketball. Поєдинки збірної України з українським коментарем будуть також доступні на сайті Maincast.tv.