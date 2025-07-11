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Син Кличка, досвідчений тренер і пристойні суперники: збірна України стартує на Євробаскеті U-20

Руслан Травкін — 11 липня 2025, 19:00
Федерація баскетболу України
Син Кличка, досвідчений тренер і пристойні суперники: збірна України стартує на Євробаскеті U-20

Завтра, 12 липня в Греції стартує чемпіонат Європи U-20 з баскетболу. Для українських уболівальників цей турнір – привід для особливої цікавості. У цій віковій категорії "синьо-жовті" змагатимуться в елітному дивізіоні – на відміну від U-16, U-18 та дорослої збірної.

"Чемпіон" детально розповідає про склад збірної України, тренерський штаб, суперників та формат турніру.

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Головне завдання української молодіжки – зберегти місце в Дивізіоні А (фінішувати вище 14 місця). Якщо вдасться більше – будемо тільки раді.

За досягнення мети боротимуться як представники української Суперліги, так і гравці з європейських клубів. А Лука Лохманчук кілька тижнів тому взагалі приєднався до Patrick School зі США.

Склад збірної України U-20

Захисники: Рафаель Колаволе (Легія, Польща), Ілля Ліщина (Дніпро), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Упир (Черкаські Мавпи), Андрій Бутко (SBA, Іспанія)

Форварди: Артем Романиця (Валмієра, Латвія), Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрій Ситар (Естудіантес, Іспанія), Віталій Кузнецов (Оменья, Італія)

Центрові: Максим Кличко (Монако, Франція), Десмонд Яму (Баварія, Німеччина), Данііл Сипало (Дніпро, Україна)

ФБУ

Лука – син легендарного українського баскетболіста Олександра Лохманчука – має стати одним із лідерів команди. Під час підготовки він зламав вказівний палець, однак тренерський штаб вирішив не виключати його зі складу.

"Ми все ще віримо й сподіваємося на повернення Луки Лохманчука. Лікарі працюють над його вказівним пальцем правої руки. Лука їде зі збірною до Іракліону, але шанси на його участь у матчах – 50 на 50. Лікарі роблять усе можливе", – сказав Валерій Плеханов за три дні до старту турніру.

Передня лінія – сильна сторона команди

Серйозні сподівання покладені на двох "великих" гравців: Данила Сипала та Десмонда Яму. Перший отримує солідні хвилини в Суперлізі за Дніпро, інший — другий сезон поспіль стартовий виконавець дубля Баварії.

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Допомагатиме їм Максим Кличко. Торік він справно виконував функції рім-протектора: 1,6 блок-шота за 16 хвилин на паркеті в матчах дивізіону В. Непогані показники продемонстрував і у Франції, у складі молодіжки Монако — 0,8 блок-шота за 14 хвилин. Його зріст (216 см) і вінгспан дає солідну перевагу в захисті. Щоправда, що більше ігрового часу – то помітніше падає його ефективність.

Усе в руках задньої лінії

Велике навантаження ляже на плечі Єгора Сушкіна. У травні йому виповнилося 19 – отже, це ще не останній його виступ за U-20.

Незважаючи на вік, Сушкін був одним із найкращих гравців Суперліги: 14,1 очка, 3,2 підбирання, 3,1 передачі – за 29 хвилин на паркеті. Статистика, якою можна пишатися. Недаремно саме Єгор отримав нагороду "Найкращий молодий гравець" чемпіонату.

Також цікаво буде спостерігати за Артемом Романицею. В підготовчих спарингах 18-річний баскетболіст кілька разів виходив у стартовому складі. Особливо яскраво проявив себе у переможному матчі з Грузією (80:74) – Артем набрав 21 очко та вів гру впевнено, як справжній лідер.

Уміння витиснути максимум

53-річний Валерій Плеханов – один із найдосвідченіших українських тренерів. Більшу частину своєї кар’єри він присвятив донецькому баскетболу. Саме в БК Донецьк розпочав тренерський шлях.

Працював із Дніпро-Азотом, Кривбасом, Запоріжжям, Харківськими Соколами та Будівельником.

Валерій Плеханов
Валерій Плеханов
ФБУ

Його команди завжди відзначалися дисципліною, самовіддачею, жорстким захистом. Часто клуби Плеханова демонстрували результати, які перевищували всі очікування – навіть попри коротку лавку запасних і не найсильніших легіонерів.

Україна – не фаворит турніру, та й навіть у своїй групі ми радше андердоги. Але це чергова нагода для Валерія Миколайовича довести скептикам: із 12 молодих баскетболістів можна зробити одну згуртовану, боєздатну одиницю.

Тренер чітко розуміє: хлопцям може бракувати досвіду й впевненості.

"Ніхто з баскетболістів не грав у дивізіоні А в жодному віціні U-16, ні U-18. Це перше таке випробування, це виклик, дуже складний. Це абсолютно інша справавони ще не торкались цього рівня, тому деякі занепокоєння є.

Потрібно розуміти, що вони не грали на цьому рівні. Це як річка до океанудуже різні речі",зізнавався Плеханов.

Але й самі гравці, і штаб – усвідомлюють виклики. Тепер настала пора показати, чого варті ці три тижні підготовки.

Суперники України: Німеччина, Бельгія, Італія

На перший погляд, найменш баскетбольна команда в цій компанії – Бельгія. Але минулого року вона стала четвертою в елітному дивізіоні чемпіонату Європи U-20.

До історичного результату "левів" привів Натан Місса-Діо – найкращий у складі за очками (15,4) та підбираннями (10,6), він проводив на паркеті майже 30 хвилин і заслужено потрапив до символічної п’ятірки турніру.

Цього разу Місса-Діо команді не допоможе – йому вже 21. Також не буде ще одного ключового гравця – Кобі Грімонпреза.

Тягнути команду доведеться Адедайо Полету – досвідченому гравцю юнацьких збірних, який пройшов усі етапи від U-16. Ціпкий у захисті, проте нестабільний у кидках, що суттєво зменшує його вплив в атаці.

Бельгійців очолює 55-річний Жан-Марк Жумін – досвідчений тренер із клубною практикою в Бельгії, Нідерландах та Швейцарії. Та все ж, його ігрова кар’єра виглядає яскравіше: тричі (1995, 1997, 2006) визнавався найкращим баскетболістом Бельгії, а в сезоні-2001/02 виступав за мадридський Реал.

Доросла збірна Німеччини нині на піку – бронза Євробаскету-2022, чемпіонство світу 2023, 4 місце на Олімпіаді. Таких результатів країна не бачила з часів Дірка Новіцкі.

А от у молодіжки ситуація трохи інша. Їхні лідери минулорічного Євробаскету – Якоб Енсмінгер та Еліаш Рапік – вже "переросли" цю категорію.

Натомість з’явилося свіже покоління з U-18. Торік ця збірна виграла Євро, а зовсім нещодавно стала віцечемпіоном світу серед 19-річних. Проте щоб не перевантажувати молодих, частина героїв світового форуму U-19 на цей турнір не поїде. І це гарна новина для України. Зокрема, не буде Ханнеса Штайнбаха, який на ЧС U-19 набирав 17,3 очка та робив 13,0 підбирань.

Головний тренер команди Крістіан Хелд це чудово розуміє:

"Для нас головне – зберегти місце в Дивізіоні А. Через участь у чемпіонаті світу U-19 нам, очевидно, бракує деяких ключових гравців. Все інше було б самовпевненістю. Але ми виходимо на кожен матч із бажанням перемогти", – сказав наставник напередодні старту.

І окремо виділив нашу команду:

"Група цікава. Ми можемо виграти всі три матчі, але можемо й усі програти. Тут немає гарантованих перемог, але є реальні шанси. Україна – дуже фізична команда, яка прагне грати у швидкий баскетбол. Думаю, наші шанси з Україною та Бельгією трохи вищі, ніж із Італією", – зізнався він у коментарі місцевій Федерації баскетболу.
Крістіан Хелд
Крістіан Хелд
basketball-bund.de

Серед німців одразу привертають увагу два прізвища – Бонга і Шредер. Для уважного фаната все зрозуміло: лідерами "дорослих" німців є Денніс Шредер і Айзек Бонга. Проте, варто уточнити: Колін Шредер – тезка Денніса, а ось Джошуа – рідний брат Айзека.

Італійці – фаворити нашої групи. Так, у цій категорії "Скуадра" останні три сезони завершувала лише на 9 місці. І загалом за останні 11 турнірів лише раз фінішувала вище восьмого рядка – у 2016-му, коли стала п’ятою.

Проте нинішній склад – серйозний. Першу скрипку грає центровий Франческо Феррарі, який уже викликався до дорослої збірної. Його головний помічник – важкий форвард Леонардо Марагон. Обидва минулого сезону були стартовими гравцями Чівідале у Серії А2 – другому за силою дивізіоні Італії.

Франческо Феррарі та Леонардо Марагон
Франческо Феррарі та Леонардо Марагон
fip.it

Із минулорічного складу залишився Давід Торрезані – гравець ротації Тревізо з Серії А. Там він виходив на паркет у середньому на 10 хвилин за матч.

І ще один козир "Скуадри" – тренер Алессандро Россі. Він працює у Тревізо й добре знає Торрезані. Якщо на клубному рівні довіряє – у збірній тим паче. Алісе Ассуй на позиції плеймейкера буде вести італійців.

Італійці добре проявили себе під час підготовки: 4 перемоги у 5 контрольних матчах. Програли лише сербам – визнаним монстрам на рівні молодіжних збірних. До того ж, "Скуадра" знищила Німеччину з різницею у 20 очок. Звичайно, контрольна гра і офіційна – речі різні, але результат все одно показовий.

Розклад матчів збірної України

  • 12 липня. 18:00. Німеччина – Україна
  • 13 липня. 20:30. Бельгія – Україна
  • 14 липня. 20:30 Італія Україна

Формат турніру

Молодіжний чемпіонат Європи стартує з групового етапу, на якому 16 команд будуть поділені на чотири групи. Кожна команда зіграє з іншими учасниками свого квартету по одному матчу. Усі колективи виходять у плейоф, де протистоятимуть командам із сусідніх груп. Наприклад, якщо Україна фінішує першою в групі C, то її суперником буде четверта команда з групи D. Якщо друге місце – з третьою і так далі.

Переможці плейоф продовжать боротьбу за високі місця, а ті, хто програє, потраплять у нижчу сітку, де розігруватимуть позиції з 9 по 16. Отже, якщо Україна програє в 1/8 фіналу, то змагатиметься за місця з 9 по 16. Якщо команда поступиться в чвертьфіналі, то боротиметься за позиції з 5 по 8. У результаті кожен учасник турніру отримає своє місце від 1 до 16, а три найгірші команди будуть понижені в Дивізіон Б.

Де дивитися

Усі матчі будуть доступні у прямій трансляції на ютуб-каналі FIBA Basketball. Поєдинки збірної України з українським коментарем будуть також доступні на сайті Maincast.tv.

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