Кадетська збірна України поступилась Хорватії на ЧЄ-2026

У понеділок, 10 серпня, чоловіча кадетська збірна України U-16 провела свій четвертий матч на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B, який проходить у Північній Македонії.

"Синьо-жовті" не змогли нічого протиставити одноліткам із Хорватії, поступившись з рахунком 54:110.

Після чотирьох турів українці мають дві перемоги та дві поразки. У стартовому матчі команда поступилася Ісландії, згодом обіграли Швейцарію та Кіпр.

Чемпіонат Європи U-16 – Дивізіон B

4 тур, 10 серпня

Україна – Хорватія 54:110 (16:26, 14:30, 9:26, 15:28)

Україна: Шульга 11 + 5 підбирань, Попов 9 + 7 підбирань + 3 передачі, Супрун 8 + 3 передачі, Дьордяй 4 + 5 підбирань - 4 втрати, Бєлявський 5 + 3 передачі - 4 втрати – старт, Бойко 9 + 6 підбирань, Дмитренко 0 - 5 втрат, Топчій 6, Тимченко 2, Горбань 0, Макаревич 0, Коновніцин 0

Напередодні жіноча збірна України U-18 з баскетболу здобула розгромну перемогу над однолітками з Люксембургу у матчі за 13-16 місця в дивізіоні B Євробаскету-2026, який триває у Румунії.