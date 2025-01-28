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Захисник Шарлотт отримав травму в матчі проти Лейкерс

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 12:09
Захисник Шарлотт ЛаМело Болл отримав травму
ЛаМело Болл
Marca

Захисник Шарлотт ЛаМело Болл отримав травму гомілки у матчі з Лос-Анджелес Лейкерс, через яку не зміг продовжити матч.

Про це повідомляє ESPN.

Після поєдинку тренер Горнетс Чарльз Лі заявив, що він не має даних стосовно ступеня ушкодження Болла.

Цікаво, що захисник вже не вперше травмує саме гомілку лівої ноги. За свою кар'єру, ЛаМело пропустив 158 матчів в межах НБА через проблеми зі здоров'ям.

У сезоні-2024/25 Болл зіграв 31 матч, в яких в середньому набирає 28,2 очок.

Нагадаємо, поєдинок між Шарлотт та Лейкерс завершився перемогою команди Леброна.

Раніше повідомлялось, що український гравець Юти може повернутись у Бостон, з яким ставав чемпіоном НБА.

Болл Шарлотт НБА

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