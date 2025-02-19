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Батьку двох гравців НБА ампутували ногу через серйозну хворобу

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 22:23
ЛаВару Боллу ампутували ногу
ЛаВар Болл
USA TODAY Sports

Батьку двох гравців НБА - Ламело та Лонзо Болл, ампутували ногу через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє New York Post.

Повідомляється, що ЛаВар Болл мав "серйозну проблему медичного характеру", через що вимушений був лягти на операційний стіл.

Втім, наразі співзасновник Big Baller Brand почувається добре, а його життю нічого не загрожує.

Зазначимо, що Ламело Болл грає за Шарлотт Хорнетс, а Лонзо захищає кольори Чикаго Буллз.

Раніше повідомлялось, що помічника тренера Далласа звинувачують у збройному нападі.

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