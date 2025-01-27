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Михайлюк може повернутися в Бостон, з яким ставав чемпіоном НБА

Олексій Мурзак — 27 січня 2025, 19:23
Михайлюк може повернутися в Бостон, з яким ставав чемпіоном НБА
Святослав Михайлюк
NBA

Український баскетболіст Юти Святослав Михайлюк може змінити клубну прописку та повернутися назад у Бостон, у складі якого він минулого сезону став чемпіоном НБА.

Про це повідомив журналіст Кемерон Табатабаі.

За його інформацією, Бостон найближчим часом спробує виміняти українського захисника.

У поточному сезоні Святослав набирає в середньому 10,2 очка, 2,1 передачу та 1,8 підбирань.

Сезон 2023/2024 Михайлюк провів у складі Бостона, з яким став чемпіоном. Михайлюк у складі Селтікс відіграв 41 матч і набирав 4,0 очка за 10 хвилин на паркеті.

Українця на драфті-2018 Лейкерс обрав під №47. За кар'єру в НБА він встиг також пограти за Детройт, Оклахому, Торонто, Нью-Йорк та Шарлотт.

Нагадаємо, к ніч з 25 на 26 січня відбулось 12 матчів Національної баскетбольної асоціації.

Юта із Михайлюком у складі не змогла переграти Мемфіс. Український форвард набрав 16 очок та виконав три підбирання за 24 хвилини ігрового часу.

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