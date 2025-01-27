Михайлюк може повернутися в Бостон, з яким ставав чемпіоном НБА
Український баскетболіст Юти Святослав Михайлюк може змінити клубну прописку та повернутися назад у Бостон, у складі якого він минулого сезону став чемпіоном НБА.
Про це повідомив журналіст Кемерон Табатабаі.
За його інформацією, Бостон найближчим часом спробує виміняти українського захисника.
У поточному сезоні Святослав набирає в середньому 10,2 очка, 2,1 передачу та 1,8 підбирань.
Сезон 2023/2024 Михайлюк провів у складі Бостона, з яким став чемпіоном. Михайлюк у складі Селтікс відіграв 41 матч і набирав 4,0 очка за 10 хвилин на паркеті.
Українця на драфті-2018 Лейкерс обрав під №47. За кар'єру в НБА він встиг також пограти за Детройт, Оклахому, Торонто, Нью-Йорк та Шарлотт.
Нагадаємо, к ніч з 25 на 26 січня відбулось 12 матчів Національної баскетбольної асоціації.
Юта із Михайлюком у складі не змогла переграти Мемфіс. Український форвард набрав 16 очок та виконав три підбирання за 24 хвилини ігрового часу.