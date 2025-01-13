Повернення "блудних" американців, рекорди "джмелів" та друга звитяга Говерли: 10 підсумків ігрового тижня Суперліги

В Івано-Франківську та Дніпрі відбулися чергові поєдинки української баскетбольної Суперліги. На жаль, через повітряну тривогу один матч звітного ігрового тижня все ж не дограли. Втім вісімка найсильніших баскетбольних команд України подарувала низку цікавих моментів, які потрапили до нашої традиційної підбірки

Дніпро: за крок від першої поразки в сезоні

Чинні чемпіони й лідери поточного сезону були господарями одного з двох баблів. Здавалося б дніпряни традиційно для себе спокійно і на класі мали б здобути переможні результати. Однак не все так просто.

Вже у першому матчі баблу підопічні Володимира Коваля грали проти Черкаських Мавп, які страждають від проблем з ротацією. - 25 очок по ходу третьої чверті відставання черкасців здавалося б передбачали лайтову кінцівку для господарів.

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З усім тим, команда Нагорного нав’язала дуже конкурентний поєдинок супернику, а в останній атаці й взагалі могла вирвати сенсаційну перемогу, завдавши Дніпру першої поразки в сезоні. Однак, Агафонов, Марченко і Ко не реалізували вирішальне володіння. Тому все ж 71:70 і перемога дніпрян. Цього разу пронесло…

Рекорди Київ-Баскета

Кияни закріпилися на другій сходинці турнірної таблиці переконливими звитягами над Луцьком (79:66) та Рівним (99:73). При цьому, підопічні Дмитра Забірченка суттєво переважали обидвох суперників. Як підтвердження цього – командні та персональні рекорди.

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Зокрема, у матчі проти рівнян "джмелі" набрали 99 очок, що стало рекордом результативності у цьому сезоні Суперліги. Окрім цього, столична команда у цьому ж матчі встановила рекорд сезону за триочковими. Кияни реалізували 17 дальніх кидків з 25 спроб, а капітан Київ-Баскета Буренко влучив відразу 8 "трьох".

Цікаво, що у минулому сезоні Рівне переконливо перемагало киян. До того ж саме команда Переверзія вибила столичних баскетболістів у півфіналі торішньої Суперліги. Поки що сезонна серія і турнірне становище на користь жовто-чорних.

"Мавпам" не вистачає людей

Після згаданого вище поєдинку проти Дніпра, в якому черкасці були дуже близькими до фантастичного камбеку й сенсаційної перемоги, Черкаські Савпи без особливих варіантів поступилися Запоріжжю. Після травми Назара Холода, який вибув до кінця сезону, підопічні Нагорного відчувають серйозний кадровий голод.

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Молодий наставник зізнавався, що у тренувальному процесі команда навіть просила про допомогу ексгравця "мавп" Нікіту Руслова, адже ростеру не вистачало навіть для повноцінних тренувань. Після першої в сезоні поразки від Запоріжжя капітан черкасців Агафонов і взагалі назвав свою команду найслабшою в лізі через величезну проблему із ротацією. Очевидно, що черкасцям треба підсилюватися, втім у сучасних реаліях якісно це зробити не так і просто.

Друга перемога і перший легіонер Говерли

Невдалий початок сезону і травма капітана та лідера Старцева не змусили норовливих "говерлян" піднімати білий прапор. Перед домашнім баблом команда з Івано-Франківська повернула в Україну американця Ріда, який свого часу грав за Черкаські Мавпи та Кривбас.

До слова, Рід став першим легіонером Говерли з моменту камбеку "ведмедів" до Суперліги. Так, американець ще не в оптимальних кондиціях, але для цього ростеру він може стати справжнім Х-фактором. Зрештою, саме Рід був одним з кращих та найрезультативнішим в складі команди Мурзіна в переможному матчі проти Старого Луцька та у програному поєдинку Рівному.

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1:1 Рівного під акомпонемент рекорду Головчика

Чинні срібні призери Суперліги за підсумками цього ігрового тижня записали у свій доробок одну перемогу та одну поразку. Спочатку підопічні Переверзія з різницею у 9 очок переграли Прикарпаття-Говерлу, а в центральному поєдинку баблу без варіантів поступилися Київ-Баскету (99:73).

Варто відзначити й індивідуальний перформанс баскетболіста рівнян Дмитра Головчика. В матчі проти Говерли захисник записав до свого активу 7 перехоплень, що стало рекордом сезону. До речі, його ж одноклубник Фуллер зробив всього на одне перехоплення менше.

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"Сталевий" Кривбас Ворони

Після тогорічного важкого сезону криворіжська команда цьогоріч приємно дивує. Прихід на тренерський місток Олександра Ворони пішов на користь Кривбасу, який, наразі, може дати бій будь-якій команді.

Так, криворіжцям все ще бракує стабільності. Як доказ цьому, невиразна гра і закономірна поразка в одному з попередніх матчів проти Старого Луцька. Так, за відсутності травмованого Ханта не завжди вистачає розмірів під щитами. Однак в цьому баблі підопічні Ворони впевнено перемогли Запоріжжя, а матч із Дніпром не дограли через повітряну тривогу. Наразі у криворіжців вісім перемог при такій же кількості поразок.

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Запоріжжя: Бах повернувся, Скіра залишив команду

Як і Рівне, Запоріжжя за підсумками цього ігрового тижня здобуло 1/1 в графі перемог-поразок. Спочатку команда Плеханова поступилися Кривбасу, а згодом перемогла Черкаські Мавпи.

Втім, це ще не всі новини пов’язані з цим клубом. Зокрема, біло-зелені оголосили про припинення співпраці з центровим Сергієм Скірою. В цьому сезоні бігмен провів всього 9 матчів і здебільшого програвав конкуренцію Нікітіну, Буцу і навіть молодому Дмитренко.

Варто відзначити й поповнення у ростері команди: після цікавої історії з агентськими іграми в Запоріжжя повернувся американець Бах. Захисник покликаний допомогти Хохонику та Величку у побудові атак.

Дві поразки Луцька, який переживає перебудову

Хто точно не може занести собі в актив цей ігровий тиждень, так це Старий Луцьк-Університет. Команда з Волині двічі поступилася в Івано-Франківську. І якщо поразка від Київ-Баскета десь була прогнозованою, то перший в сезоні програш Говерлі явно не входив в плани тренерів та керівництва клубу.

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Після від’їзду Джексона та Рідлі лучани перебудовують свою гру та, як і більшість команд Суперліги, відчувають кадровий голод. Хоча, немає де правди діти, ситуація не настільки патова як у тих же "Мавп". Щоправда, головного болю лучанам додає і травма Мусієнка. Як у Луцьку реагуватимуть на перераховані вище проблемні моменти – подивимося!

Бондарчук повернувся!

Баскетбольна спільнота не стала виключенням із загальних тенденцій: низка гравців та тренерів також захищають Україну від агресора. Не виключенням став і форвард дніпрян Роман Бондарчук, який ще торік "кував" чемпіонство у складі команди Коваля.

В період міжсезоння Роман, як і його тезка Новіков, приєднався до ЗСУ. Нещодавно Дніпро вніс Романа до заявки команди на цей сезон, а вже в домашньому баблі Бондарчук вперше у цьогорічній Суперлізі з’явився на майданчику, зігравши вісім хвилин проти Черкаських Мавп. В контексті серйозних травм Колдомасова та Тарасенка – серйозне підсилення.

Бублик і влучає, і волонтерить

І завершити цю добірку хочеться хорошим прикладом небайдужості від найкращого скорера Суперліги Михайла Бублика. Гравець Кривбасу оголосив збір на підтримку ЗСУ. Для того, аби зібрати трохи більше коштів Бублик розігрує майки клубів Суперліги. Кошти обіцяє перерахувати для 5-ї ОВМБр. Хороша ініціатива!