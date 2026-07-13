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Валанчюнас після відходу з Денвера підпише контракт із Жальгірісом

Олександр Булава — 13 липня 2026, 14:47
Валанчюнас після відходу з Денвера підпише контракт із Жальгірісом
Йонас Валанчюнас
BNS

Литовський центровий Йонас Валанчюнас завершив 14-річну кар'єру в НБА та стане гравцем Жальгіріса.

Про це повідомляє Krepšinis.net.

34-річний гравець підписав дворічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

Напередодні Денвер відрахував литовця. Протягом двох днів жодна інша команда НБА не захотіла перейняти його 10-мільйонний контракт, тому центровий став необмежено вільним агентом.

У сезоні-2025/26 Валанчюнас зіграв 65 матчів за Наггетс, набираючи в середньому 8,7 очка, роблячи 5,1 підбирання та 1,2 результативні передачі, при цьому влучаючи з гри 58,2% та триочкових 30,8%.

Протягом своєї кар'єри в НБА Йонас зіграв у 1002 іграх, набираючи в середньому 12,8 очка та роблячи 9,0 підбирань, реалізуючи 56,1% кидків з гри та 34,0% триочкових.

Напередодні Даллас Маверікс оголосив про підписання контракту з боснійським форвардом Таріком Біберовичем.

Жальгіріс Йонас Валанчюнас

Йонас Валанчюнас

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