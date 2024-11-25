Лейкерс в очікуванні: Вашингтон готовий обміняти Валанчюнаса

Вашингтон Візардс зробили центрового Йонаса Валанчюнаса доступним для обміну.

Про це повідомляє BaskteNews з посиланням на журналіста Bleacher Report Джейка Фішера.

Валанчюнаса пов'язують з переходом у Лейкерс ще з початку міжсезоння.

Тоді суперзірка "озерників" ЛеБрон Джеймс заявив, що готовий відмовитися від частини своїх грошей, щоб мати можливість підписати 32-річного литовця.

Але центровий приєднався до Вашингтона, підписавши трирічну угоду на 30,3 мільйона доларів.

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Цей контракт вважається привабливим для трейду і Лос-Анджелес є головним фаворитом на те, щоб домовитися про цей обмін.

У нинішньому сезоні Йонас Валанчюнас взяв участь у 14 матчах, у яких набирав у середньому 12,5 очка, 7,9 підбирань та 2,2 асисти.

Вашингтон займає останнє місце на Сході за балансом перемог 2-13, що є найгіршим показником в НБА.