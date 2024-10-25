Жальгіріс здолав Маккабі, Реал розгромив Црвену Звєзду: результати матчів 5 туру Євроліги

У четвер, 24 жовтня, продовжилися матчі 5 туру баскетбольної Євроліги-2024/25.

Литовський Жальгіріс був сильнішим за Маккабі. Клуб із Тель-Авіва грав без трьох важливих гравців, тому не зумів дати бій литовському гранду.

У французькому дербі Париж завдяки дабл-даблу Ті Джея Шортса завдав поразки Монако.

Продовжує своє падіння Мілан. Чемпіон Італії програв турецькому Анадолу і опустився на останнє місце турнірної таблиці.

У заключному матчі дня мадридський Реал не мав проблем із Црвеною Звездою.

Євроліга – регулярний чемпіонат

5 тур, 24 жовтня

Жальгіріс – Маккабі 78:63 (26:7, 18:17, 15:22, 19:17)

Жальгіріс: Улановас 14, Гідрайтіс 13, Браздейкіс 9 + 4 передачі, Мітчелл 8 + 5 підбирань, Данстон 8, Бірутіс 7, Сірвідіс 6 + 5 підбирань, Франсіско 6 + 5 передач, Смалайгич 5, Буткевич 2

Маккабі: Лі 17 + 2 перехоплення, Ріверо 12 + 3 перехоплення, Рендольф 11, Хорд 8 + 8 підбирань, Соркін 7, Менко 3, Маєр 3, Коен 2

Монако – Париж 80:87 (22:25, 21:24, 21:14, 16:24)

Монако: Жайте 13 + 10 підбирань, Окобо 13 + 7 передач, Джеймс 13, Діалло 11 + 6 підбирань, Мотеюнас 9, Папаянніс 6 + 5 підбирань, Блоссомгейм 5, Лойд 4 + 9 підбирань, Штразель 4, Браун 2

Париж: Шортс 28 + 10 передач, Ворд 15 + 3 перехоплення, Малкольм 13, Янтунен 11, Ло 8, Оуттара 4 + 5 підбирань, Хейз 4 + 5 підбирань, Хіфі 2, Сі 2

Басконія – Альба 80:57 (24:13, 15:13, 24:14, 17:17)

Басконія: Ховард 26, Луваву-Кабарро 11 + 2 перехоплення, Рогкавопулос 9 + 6 підбирань, Форрест 8, Болдуїн 5 + 6 передач, Холл 5 + 6 підбирань, Діоп 4 + 8 підбирань, Ндіайє 4 + 6 підбирань, Монеке 4 + 6 підбирань, Ярамаж 4

Альба: Херманссон 16, Ветцелль 9 + 7 підбирань, Бін 9 + 7 підбирань, Спаньоло 6 + 6 передач, Олінд 4, Прочида 3, Вайт 3, Кумадж 2 + 9 підбирань, Самар 2, Матішшек 2, Шнейдер 1

Мілан – Анадолу Ефес 84:96 (11:23, 14:23, 34:20, 25:30)

Мілан: Міротич 29, ЛеДей 16 + 7 підбирань, Брукс 12, Шилдс 8 + 5 підбирань, Курузо 6 + 5 підбирань, Больмаро 5 + 7 передач + 3 перехоплення, Річчі 3, Флаккадорі 3, Тонут 2

Анадолу: Браянт 19 + 5 передач, Томпсон 17 + 7 передач, Нвора 11 + 5 підбирань, Смітс 11, Османі 11 + 6 підбирань, Бобуа 9, Пор’є 9, Отуру 7, Ларкін 2 + 6 передач

Реал – Црвена Звєзда 95:72 (22:10, 24:19, 25:25, 24:18)

Реал: Муса 17, Кампаццо 13 + 6 передач, Тавареш 12 + 6 підбирань, Ндіайє 12 + 6 підбирань, Дек 10 + 5 підбирань, Абальде 9, Хезонья 7 + 5 підбирань + 6 передач, Ібака 5 + 6 підбирань, Ретен-Мейз 3 + 4 передачі, Юль 3 + 5 передач, Гуеє 2, Гонсалес 2

Црвена Звєзда: Теодосич 11, Калінич 9, Дос Сантос 8, Даум 8, Кеннан 7, Плавшич 7, Мітрович 6, Міллер-Макінтайр 5, Гідрайтіс 3, Лазич 3, Давідовац 3 + 7 підбирань, Добрич 2

Нагадаємо, у першому матчі 5 туру італійський Віртус на виїзді мінімально здолав Партизан.