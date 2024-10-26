Баварія сенсаційно здолала Олімпіакос, Барселона здобула перемогу: результати матчів 5 туру Євроліги

У п'ятницю, 25 жовтня, відбулися заключні матчі 5 туру Євроліги-2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок у Стамбулі між амбітним Фенербахче та чинним чемпіоном турніру грецьким Панатінаїкосом. Гра проходила на рівних, але греки за рахунок більш вдалих дій у кінцівці забрали перемогу.

Барселона мала проблеми проти АСВЕЛа, але підтримка домашньої публіки допомогла команді покинути паркет у статусі переможців.

У Мюнхені Баварія досить сенсаційно обіграла грецький Олімпіакос. Плеймейкер господарів Карсен Едвардс набрав 30 очок.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 тур, 25 жовтня

Фенербахче – Панатінаїкос 76:81 (15:21, 20:25, 19:16, 22:19)

Фенербахче: Біберович 16 + 6 підбирань, Болдуїн 14, Колсон 11, Гудурич 9, Меллі 8 + 2 перехоплення, Холл 7, Мейс 4, Берч 4, Хейз-Девіс 3



Панатінаїкос: Нанн 15, Лессор 14 + 3 перехоплення, Слукас 13, Браун 12 + 5 передач + 5 підбирань, Грант 9, Осман 4, Ернангомес 2

Барселона – АСВЕЛ 90:83 (17:20, 26:24, 26:25, 21:14)



Барселона: Пантер 20, Весели 14 + 5 підбирань, Паркер 12, Абрінкес 11, Саторанскі 9, Нуньєс 8, Мету 6 + 5 підбирань, Брізуела 5, Сарр 3, Ернангомес 2



АСВЕЛ: Маледон 21, Сако 17 + 9 підбирань, Каюді 14, Де Коло 14 + 2 перехоплення, Шофілд 6, Харрісон 3, Аджинса 3, Джексон 3, Лайті 2

Баварія – Олімпіакос 84:80 (20:19, 12:24, 27:18, 25:19)



Баварія: Едвардс 30, Букер 20 + 5 підбирань, Вайлер-Бебб 10 + 6 підбирань + 9 передач, Нап’єр 10, Фойгтманн 6 + 8 підбирань, Обст 3, Да Сілва 2, Харченков 1



Олімпіакос: Везенков 16 + 7 підбирань, Дорсі 12, Райт 10, Вільдоза 8, Фалль 8, Папанінолау 8 + 4 передач, Волкап 6, Пітерс 5, Фурньє 4, Маккісік 3 + 5 підбирань

Нагадаємо, з результатами інших матчів 5 туру можна ознайомитися ТУТ.