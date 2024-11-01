Євроліга: Реал програв Маккабі, Олімпіакос розгромив Барселону

У четвер, 31 жовтня, відбулися матчі 7 туру Євроліги сезону-2024/25.

Мадридський Реал мінімально поступився Маккабі. Барселона на виїзді розгромно програла Олімпіакосу.

Турецький Анадолу в Берліні не мав проблем з Альбою. В італійському дербі Мілан у результативному поєдинку обіграв Віртус.

Євроліга – регулярний чемпіонат

7 тур, 31 жовтня

Альба – Анадолу Ефес 70:86 (19:25, 16:26, 17:17, 18:18)

Альба: Германнссон 24, Вільямс 16 + 8 підбирань, Прочіда 10, Олінде 5 + 7 підбирань, Макдавелл-Вайт 5, Рапік 4, Бін 3, Самар 2, Нуфер 1

Анадолу Ефес: Нвора 16 + 5 підбирань, Отуру 16, Бобуа 14, Браянт 10 + 2 перехоплень, Оздеміроглу 10, Томпсон 9 + 8 передач, Шмітс 6, Пор'є 3, Османи 2

Маккаби Тель-Авів – Реал 79:78 (21:23, 15:20, 19:21, 24:14)

Маккабі: Лі 19, Йокубайтіс 17 + 7 передач, Соркін 13, Ріверо 10, Рендольф 8, Хорд 8 + 8 підбирань, Коен 2, Реймон 2 + 14 підбирань

Реал: Хезонья 18 + 5 підбирань, Кампаццо 16 + 7 передач, Тавареш 11 + 3 блок-шоти, Юль 9, Абальде 8, Ретен-Мейс 7, Дек 7, Ндіайє 2

Олімпіакос – Барселона 95:74 (21:17, 23:19, 21:14, 30:24)

Олімпіакос: Фурньє 19, Везенков 18 + 5 підбирань, Дорсі 12, Мілутінов 12 + 8 підбирань, Маккісік 10, Волкап 8 + 7 передач, Пітерс 5, Райт 4, Папаніколау 3, Вільямс-Гос 2, Фалль 2

Барселона: Пантер 18, Мету 12 + 7 підбирань, Ернангомес 11, Паркер 9 + 5 підбирань, Весели 6, Андерсон 5, Саторанскі 5 + 2 перехоплення, Брізуела 4, Нуньєс 3, Сар 2

Мілан – Віртус 99:90 (21:14, 23:21, 22:32, 33:23)

Мілан: Міротич 21 + 13 підбирань, Лідей 19, Козер 18 + 6 підбирань, Тонут 14, Нібо 7, Дімітрєвич 6 + 9 передач, Карузо 6, Річчі 5, Больмаро 3

Віртус: Шенгелія 25 + 2 перехоплення, Белінеллі 21, Морган 11, Кордіньє 9 + 5 підбирань, Такер 9, Полонара 7, Діуф 4, Жижич 2, Клайберн 2

Нагадаємо, у попередньому турі Жальгіріс обіграв Црвену Звєзду.