Жальгіріс вирвав перемогу над Црвеною Звєздою, Панатінаїкос розгромив АСВЕЛ у 6 турі Євроліги

У середу, 30 жовтня, відбулися 3 матчі 6 туру Євроліги сезону 2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок у Каунасі, де місцевий Жальгіріс приймав сербську Црвену Звєзду. Литовський клуб чудово контролював хід гри, але поступово почав втрачати перевагу. За кілька секунд до кінця поєдинку була рівновага – 84:84. Перемогу Жальгірісу приніс досвідчений Браян Данстон, який влучив у кошик разом із сиреною.

Чемпіон Євроліги Панатінаїкос вдома не мав проблем з АСВЕЛом. Інший представник чемпіонату Франції на виїзді здолав Партизан.

Євроліга – регулярний чемпіонат

6 тур, 30 жовтня

Жальгіріс Литва – Црвена Звєзда 86:84 (24:18, 23:15, 19:24, 20:27)

Панатінаїкос – АСВЕЛ 92:68 (27:14, 18:15, 25:23, 22:16)

Партизан – Монако 74:79 (21:23, 12:23, 23:15, 18:18)

Нагадаємо, що у вівторок, 29 жовтня, команди Євроліги зіграли перші 6 матчів шостого туру.