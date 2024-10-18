Барселона в овертаймі обіграла лідера, Анадолу здолав Олімпіакос: результати 4 туру Євроліги

У п'ятницю, 18 жовтня, відбулися чотири матчі у межах 4 туру Євроліги-2024/25.

Монако завдяки вдалій грі від MVP минулого сезону Майка Джеймса та захисника збірної Франції Елі Окобо не залишив шансів італійському Віртусу.

Турецький Анадолу Ефес практичну всю зустріч проти Олімпіакоса відставав у рахунку, але завдяки успішній останній чверті забрав собі перемогу. Грецький гранд не може перемогти у Стамбулі з 2017 року.

АСВЕЛ вдома потужно розпочав гру проти Басконії. Це дозволило представнику Франції тримати відстань та стати переможцем гри.

Справжній трилер відбувся у Бєлграді. Црвена Звєзда підходила лідером турнірної таблиці до матчу проти Барселони. Весь поєдинок пройшов у рівній боротьбі, а тріумфатор визначився лише в овертаймі – "синьо-гранатові" були більш успішними в кінцівці.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

4 тур, 18 жовтня

Монако – Віртус 101:85 (20:24, 26:23, 25:17, 30:17)

Монако: Окобо 20 + 6 передач, Джеймс 19 + 5 передач, Жайте 15 + 7 підбирань, Браун 14, Штразель 12, Лойд 11, Діалло 7, Мотеюнас 3

Віртус: Шенгелія 17 + 5 підбирань, Діуф 12, Морган 11, Кордіньє 11 + 6 підбирань, Жижич 9 + 5 підбирань, Клайберн 8 + 5 підбирань, Белінеллі 6, Геккет 5, Пайола 3, Полонара 3

Анадолу Ефес – Олімпіакос 91:89 (11:23, 30:21, 24:26, 26:19)

Анадолу: Ларкін 24, Томпсон 13 + 5 передач, Браянт 11 + 6 передач, Нвора 10 + 7 підбирань, Шмітс 8, Пор'є 7 + 7 підбирань, Вілліс 5, Йилмаз 5, Бобуа 4, Османі 4

Олімпіакос: Фурньє 20, Маккісік 17 + 5 передач, Везенков 16 + 6 підбирань, Дорсі 11, Фалль 9, Райт 7, Пітерс 4, Петрушев 3, Вільдоза 2 + 4 передач

АСВЕЛ – Басконія 76:69 (20:12, 18:14, 15:28, 23:15)

АСВЕЛ: Маледон 25 + 3 перехоплення, Сако 14 + 12 підбирань, Лі 9 + 5 передач, Джексон 8 + 5 підбирань, Де Коло 6, Ловернь 5, Лайті 5, Шофілд 4

Басконія: Монеке 18 + 8 підбирань, Холл 15 + 7 підбирань, Болдуїн 10, Форрест 9, Ховард 7, Луваву-Кабарро 7, Діоп 3

Црвена Звєзда – Барселона 94:98 (25:26, 22:18, 19:19, 18:21, 10:14)

Црвена Звєзда: Дос Сантос 22, Калінич 19, Боломбой 11 + 6 підбирань, Даум 10 + 6 підбирань, Мітрович 9 + 6 підбирань, Міллер-Макінтайр 7, Гідрайтіс 6, Кеннан 3, Теодосич 3, Добрич 2, Недович 1

Барселона: Пантер 24 + 3 перехоплення, Весели 19 + 5 підбирань, Паркер 13, Саторанскі 11 + 6 передач, Ернангомес 11, Лапровіттола 9 + 7 передач, Брізуела 6, Андерсон 2, Нуньєс 1 + 4 передачі

Нагадаємо, 17 жовтня були зіграні 5 матчів 4 туру.