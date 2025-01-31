Басконія сенсаційно обіграла Барселону, Мілан здолав Панатінаїкос у матчі Євроліги

У четвер, 30 січня, стартував 24-й тур баскетбольної Євроліги сезону-2024/25.

Жальгіріс вдома не вистояв від триочкових Баварії, а Париж вдома обіграв АСВЕЛ у не менш результативному матчі.

Альба перервала свою затяжну серію поразок, перегравши на виїзді Маккабі.

У місті Віторія Басконія та Барселона провели рівний матч, з якого переможцем вийшли господарі паркета.

Італійський Мілан без Ніколи Міротича зумів обіграти чинного чемпіона турніру грецький Панатінаїкос.

Євроліги – регулярний сезон

24-й тур, 30 січня

Жальгіріс – Баварія 82:97 (18:22, 13:23, 28:26, 23:26)

Маккабі – Альба 87:93 (22:19, 26:27, 15:24, 24:23)

Париж – АСВЕЛ 91:82 (20:15, 34:25, 15:24, 22:18)

Мілан – Панатінаікос 87:75 (17:16, 22:21, 27:13, 21:25)

Басконія – Барселона 88:86 (23:25, 21:21, 21:18, 23:22)

Нагадаємо, комісар НБА Адам Сільвер розглядає варіант із переходом на "європейську" тривалість чверті.