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АСВЕЛ шокував Барселону, Фенербахче здолав Олімпіакос у матчі Євроліги

Руслан Травкін — 25 січня 2025, 08:48
АСВЕЛ шокував Барселону, Фенербахче здолав Олімпіакос у матчі Євроліги

У п'ятницю, 24 січня, відбулося три матчі Євроліги сезону-2024/25.

У Берліні місцева Альба приймала інший німецький клуб Баварію. Мюнхенці виявилися сильніше завдяки 34 очкам від Карсена Едвардса.

АСВЕЛ за підтримки рідних трибун у місті Ліон у результативній грі здолав Барселону.

Лідер таблиці Олімпіакос приймав Фенербахче. Турецький клуб володів ініціативою і втримав перемогу.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат
23-й тур, 24 січня

АСВЕЛ – Барселона 100:94 (23:21, 25:21, 28:27, 24:25)

Альба – Баварія 84:99 (27:27, 23:25, 18:18, 16:29)

Олімпіакос – Фенербахче 77:87 (21:17, 19:26, 19:26, 18:18)

Нагадаємо, раніше відбувся матч між Партизаном та Парижем, де сильнішим виявився сербський клуб.

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