Партизан в напруженому матчі переграв Париж на старті 23 туру Євроліги

У середу, 22 січня, матчем між Партизаном та Парижем стартував 23 тур Євроліги.

Гості куди активніше розпочали цей поєдинок, до чого не зовсім були готові підопічні Желько Обрадовича.

Проте вони виправили ситуацію по ходу другої чверті, коли перекидали свого суперника на 13 очок.

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Після перерви команди провели рівну третю 10-хвилинку, а четверта чверть завершилася за мінімальної переваги сербів, які здобули перемогу з рахунком 92:86.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Ті Джей Шортс – захисник Патризана набрав 19 очок за 27 хвилин на паркеті.

Євроліга – регулярний сезон

23 тур, 22 січня

Партизан – Париж 92:86 (26:34, 28:15, 20:20, 18:17)

Партизан посідає одинадцяте місце таблиці Євроліги, вигравши 12 з 23 матчів. Париж у свою чергу йде сьомим з балансом перемог 13-9.

Завтра відбудуться наступні п'ять ігор 23 туру Євроліги: Анадолу Ефес – Мілан, Маккабі – Црвена Звезда, Панатінаїкос – Жальгіріс, Віртус – Монако та Реал – Басконія.