Жальгіріс відіграв 20 очок, Реал здолав Віртус у 29 турі Євроліги

У четвер, 13 березня, стартував 29 тур Євроліги сезону-2024/25.

Фенербахче вдома здолав АСВЕЛ і закріпився в лідерах таблиці. Інший претендент на потрапляння в четвірку кращих, яка дасть перевагу власного паркету в першому матчі плейоф, Монако сенсаційно програв Маккабі.

Литовський Жальгіріс вдома програвав Парижу 20 очок. Підтримка рідних трибун дозволила їм відігратися та здобути важливий тріумф.

Мілан у рівному поєдинку на виїзді здолав Црвену Звєзду. У заключному матчі дня Реал в Італії обіграв Віртус.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

29 тур, 13 березня

Фенербахче Туреччина – АСВЕЛ Віллербан Франція 92:82 (30:23, 19:21, 21:16, 22:22)

Жальгіріс Литва – Париж Франція 83:81 (14:22, 17:25, 29:14, 23:20)

Црвена Зірка Сербія – Мілан Італія 80:82 (24:23, 21:25, 19:20, 16:14)

Альба Німеччина – Басконія Іспанія 97:90 (26:24, 24:22, 25:23, 22:21)

Маккабі Тель-Авів Ізраїль – Монако Монако 91:88 (21:18, 18:24, 20:21, 32:25)

Віртус Італія – Реал Іспанія 67:80 (17:30, 16:20, 21:18, 13:12)

Нагадаємо, відомий репер Емінем хоче стати власником баскетбольної команди.