Олімпіакос в дербі переграв Панатінаїкос, Барселона розгромила Басконію у 8 турі Євроліги

У п'ятницю, 8 листопада, відбулося п'ять матчів 8 туру регулярного чемпіонату Євроліги.

Зокрема, Барселона розгромила Басконію, Олімпіакос в грецькому дербі переміг Панатінаїкос, Монако виграв Анадолу, Ліон програв Фенербахче, а Віртус був сильніше за Маккабі.

Євроліга – регулярний чемпіонат

8 тур, 8 листопада

Анадолу Ефес – Монако 69:81 (23:22, 18:14, 18:16, 10:29)

Ліон-Віллербан – Фенербахче 73:77 (19:15, 17:18, 16:18, 21:26)

Панатінаїкос – Олімпіакос 89:94 (15:20, 18:21, 33:30, 23:23)

Барселона – Басконія 91:68 (26:17, 18:16, 18:18, 29:17)

Віртус Болонья – Маккабі Тель-Авів 84:77 (25:17, 20:22, 15:16, 24:22)

У четвер, 7 листопада, відбулося чотири матчі 8 туру регулярного чемпіонату Євроліги.