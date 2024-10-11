Мілан обіграв Париж, перемоги Олімпіакоса та Барселони: результати 3 туру Євроліги

У п'ятницю, 11 жовтня, відбулися три поєдинки 2 туру Євроліги сезону 2024/25.

Барселона вдома не мала проблем із німецької Альбою. "Синьо-гранатові" впевнено розпочали гру та довели справу до перемоги.

Олімпіакос також досить успішно розпочав зустріч із Жальгірісом, але литовці зібралися, тому кінцівка гри була напруженою, але грецький гранд здобув перший тріумф у сезоні.

Мілан повністю провалював домашній поєдинок проти Парижа. Підопічні Мессіни за рахунок класу таки вирвала важливу перемогу.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

2 тур, 11 жовтня

Барселона – Альба 88:73 (19:16, 24:21, 20:17, 25:19)

Олімпіакос – Жальгіріс 74:68 (21:6, 14:18, 17:19, 22:25)

Мілан – Париж 79:74 (20:18, 15:21, 23:18, 21:17)

Нагадаємо, 10 жовтня, Реал вдома дотис Партизан та відбулося ще 3 матчі.