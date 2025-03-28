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Визначилися фаворити на проведення чемпіонату Європи-2029

Олексій Погорелов — 28 березня 2025, 12:15
Визначилися фаворити на проведення чемпіонату Європи-2029
Євробаскет
FIBA

Чотири країни стали головними фаворитами на те, щоб на їхніх аренах проводився чемпіонат Європи 2029 року.

Про це повідомляє BasketNews.

У грудні минулого року був опублікований список з восьми країн, які подали свої заявки на проведення Євробаскету-2029. Нещодавно з боротьби вибула Німеччина, яка відкликала свою завяку.

За інформацією джерела, чотири країни з того списку вважають головними претендентами на те, щоб виграти право приймати континентальну першість у 2029 році.

Цими країнами є Греція, Іспанія, Словенія та Литва. Боротьба за проведення плейоф розгортається між іспанцями та греками. При цьому Іспанія пропонує проводити матчі на "Сантьяго Бернабеу", стадіоні футбольного Реала.

Правління ФІБА Європа проголосує за країни-господарок Євробаскету-2029 23 травня в Ризі.

Нагадаємо, що вчора, 27 березня, відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2025 року, який проходитиме без України.

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