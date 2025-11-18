Українська правда
Зірка Мілуокі отримав травму пахового м'яза

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 09:37
Зірка Мілуокі отримав травму пахового м'яза
Янніс Адетокумбо
NBA Analysis Network

Зірка Мілуокі Янніс Адетокумбо не зміг дограти матч проти Клівленда та залишив паркет достроково через ушкодження. 

Слова наставника Бакс Дока Ріверса наводить Basketnews.

Фахівець припустив, що річ може йти про розтягнення пахових м'язів, але команда очікує на МРТ.

"Виглядає це все не дуже добре. Спочатку він казав, що все добре, а тому коли саме сталась травма ми не знаємо", – резюмував Ріверс.

Зазначимо, що Янніс провів 13 хвилин у матчі проти Клівленда, за які встиг записати на свій рахунок 14 очок та зібрати 5 підбирань при чотирьох передачах.

Загалом цього сезону Адетокумбо провів 13 поєдинків, в яких в середньому набирав по 31.2 очка та виконував 6.8 передач.

Раніше повідомлялось, що український баскетболіст Реала Олексій Лень зазнав травми, через яку пропустить матч чемпіонату Іспанії.

травма Янніс Адетокумбо НБА Мілуокі Бакс

